שבוע לאחר לידת בנם, מעיין אדם ובן זוגה יובל צלנר חשפו בטקס הברית את השם שבחרו לו: עיתו.

ההכרזה הגיעה לאחר שבימים האחרונים פרסמה המגישה שורה של רמזים על השם המיוחד, שלדבריה מבטא את סיפור ההיריון והלידה שהגיעו בניגוד לציפיות הרפואיות.

אדם, אחותה של מפל שנרצחה בנובה, בת 38, וצלנר, בן 48, בחרו בשם בהשראת הפסוק מספר קהלת: "את הכל עשה יפה בעתו, גם את העולם נתן בלבם". בפוסט שפרסמה באינסטגרם לאחר חשיפת השם הסבירה את משמעות הבחירה עבור המשפחה.

"ילד שלנו, הקיום שלך הוא הוכחה שכל דבר בא בזמן שלו מתי שהטבע בוחר בו בדיוק ובהגיון", כתבה.

"כשגילינו שאנחנו בהיריון, עם בן שכל כך רצינו, נגד כל הסיכויים ובראשיתו של הליך פונדקאות - הבנו שזה גדול מאיתנו, שאתה בחרת איך ומתי לבוא. כי כל דבר בעיתו".

הבחירה בשם קשורה גם לנסיבות ההיריון. אדם שיתפה בעבר כי בעקבות גידול סרטני שהוסר מבטנה נאמר לה שלא תוכל להרות שוב בעצמה. בשל כך, בני הזוג כבר החלו להיערך להליך פונדקאות, אלא שאז התברר כי היא בהיריון.

בימים שקדמו לברית סיפקה המגישה רמזים לשם הנבחר. בין היתר סיפרה כי מדובר במילה עברית המופיעה בתנ"ך ובשירים, וכי היא נושאת משמעות מיוחדת הקשורה לזמן ולהמתנה. תחילה אף טענה כי השם אינו מופיע במרשם האוכלוסין, אך בהמשך גילתה שיש בישראל אדם נוסף הנושא אותו.

בפוסט החשיפה התייחסה גם לרגע לידתו של בנה ולמשמעות שהעניקה לעיתוי שבו הגיע לעולם. "הלידה הקסומה שלך הייתה מניפסט מופלא של טיימינג, ובשניה שהגחת לאוויר העולם החל לרדת גשם", כתבה.

לדבריה, הגשם הזכיר לה שיר ישראלי העוסק בתפילה לשלום הילדים לאחר כאב של אובדן. "הבטנו אחד בשניה מצומררים, חונקים דמעות ולא נותר ספק בליבנו: זה הזמן שלך, עיתו. לך תטרוף אותו. אנחנו מאחוריך, אוהבים תמיד".

עיתו מצטרף לשתי אחיותיו, תבור וקדם, ולבתו של צלנר מנישואים קודמים, עמית.

את הפוסט שבו הסבירה את הבחירה בשם חתמה אדם במילים: "אנחנו מאחוריך, אוהבים תמיד, ומצטרפים לכל ההורים בישראל, בתפילה מאוד אישית. יותר מזה אנחנו לא צריכים".