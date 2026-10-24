שלושה ימים לפני הבחירות מעל 100 בעלי חוות פרסמו בסוף השבוע מכתב תמיכה בשר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ'. במכתב הודו בעלי החוות לשר האוצר על פעילותו לחיזוק ההתיישבות, הביטחון והמשילות ולשינוי המציאות בשטח.

במכתבם כתבו בעלי החוות: "אל אחינו ואחיותינו, תושבי בנימין, שומרון ויהודה וכלל הציבור האוהב את ארץ ישראל, אנו, אנשי החוות פנים אליכם מתוך תחושת אחריות עמוקה לעתידה של ההתיישבות, לביטחונה ולחיזוק האחיזה היהודית ביהודה ושומרון".

בהמשך המכתב הודו בעלי החוות לשר סמוטריץ' על פעילותו למען ההתיישבות: "בשנים האחרונות הובלת תחת אחריותו של שר האוצר ושר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', שינוי משמעותי במדיניות כלפי ההתיישבות וביחס למדינת ישראל בשטח".

עוד הוסיפו: "אנו רואים זאת במעשה: חיזוק ההתיישבות קידום בנייה, הסדרת יישובים, פיתוח תשתיות והרחבת ההתיישבות. חיזוק הביטחון והמשילות מאבק בטרור, חיזוק האכיפה והעמקת היכולת של מדינת ישראל לפעול ולהגן על אדמותיה. שינוי המציאות בשטח מעבר ממדיניות של שימור הקיים למדיניות של צמיחה, בנייה והעמקת האחיזה הישראלית".

בסיום המכתב הביעו בעלי החוות את הערכתם לשר האוצר והדגישו את דאגתם לקראת תוצאות הבחירות הקרובות: "אנו מבקשים להביע את הערכתנו לשר סמוטריץ' על העשייה, על הנחישות ועל העמידה על עקרונות ההתיישבות, הביטחון והאחיזה בארץ ישראל. הדרך עוד ארוכה, המשימות רבות, אבל הכיוון ברור - מחזקים את ההתיישבות וממשיכים את המציאות".