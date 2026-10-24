טלית, תפילין, ספר תהילים, מכונת קפה, נרות קטנים ובקבוק ערק - אלה רק חלק מהפריטים שגיא זוארץ בחר לקחת איתו לצילומי העונה החדשה של "הישרדות".

המגיש פרסם סרטון המתעד את ההכנות לנסיעה, את הפרידה מאשתו יעל בר זוהר ומהילדים ואת המסע הארוך בדרך לאתר הצילומים.

לקראת עליית העונה החדשה של תוכנית הריאליטי הערב (מוצאי שבת) ברשת 13, העניק זוארץ לעוקביו הצצה לרגעים שמאחורי הקלעים, החל מאריזת המזוודות בבית ועד לטיסות ההמשך בדרך ליעד.

"תמיד שואלים אותי מה הייתי לוקח לאי בודד והתשובה היא גיטרה", סיפר בתחילת הסרטון. אלא שלפני היציאה לדרך התברר שהאריזה עצמה אינה אחת הפעולות האהובות עליו. "אני כבר שעה מנסה לארוז, אני שונא לארוז", הודה.

מי שנחלצה לעזרתו הייתה אשתו, יעל בר זוהר. "יעלי מאוד דומיננטית פה באריזה, היא עוזרת לי", אמר. בין החפצים שבחר לקחת היו מחברת לכתיבה, טלית ותפילין, וגם ספר תהילים קטן שבר זוהר הכניסה למזוודה בהפתעה.

לצד הפריטים האישיים והדתיים, ארז גם מכונת קפה, נרות קטנים ובקבוק ערק, שאותו הסביר במילים: "משהו קצת לנשמה, בקבלת שבת".

היציאה מהבית לוותה במנהג משפחתי: שפיכת מים לאחר שאחד מבני המשפחה יוצא לדרך. זוארץ החל להסביר את משמעות המנהג ואמר, "כמו שהמים מתייבשים ומתאדים, וחוזרים כגשם", אך לא הספיק לסיים את המשפט. הילדים החליטו לשפוך את המים דווקא עליו, והפכו את רגע הפרידה למשעשע.

בר זוהר ליוותה את בעלה גם לנמל התעופה בן גוריון. במהלך ההמתנה לטיסה פנו אליה דיילות הקרקע והחמיאו לה על ההתמודדות עם היעדרותו הממושכת של בעלה מהבית.

"רציתי להגיד ליעל שהיא מדהימה וכל הכבוד", אמרה אחת הדיילות. דיילת נוספת הוסיפה: "אני לא הייתי נותנת לו לנסוע עם ילדים קטנים ובומים. תעריך, תעריך".