יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן מציב הערב (מוצאי שבת) שורת דרישות, ובהן חיוב ערוץ 14 לחתום על הקוד האתי של מועצת העיתונות, תוך איום בסגירת הערוץ אם לא יעשה זאת.

בנוסף, הודיע גולן בתכנית פגוש את העיתונות כי המימון למכינת עלי יופסק. גולן הצהיר עוד כי ידרוש את השליטה במשרדי המשפטים, החינוך, ביטחון הפנים והתקשורת.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב "לאורך החודשים האחרונים אני מזהיר ממה שתביא עלינו ממשלת אייזנקוט - גולן. יאיר גולן מבטיח לסגור את המכינה בעלי, לסגור ערוצי תקשורת ימניים ולגרש את הישובים החדשים והחוות שהקמנו ביהודה ושומרון. כל מי שרואה את עצמו חלק מהמחנה הלאומי חייב להצביע רק למפלגה שעוברת בוודאות את אחוז החסימה".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב "השמאל בראשות גדי איזנקוט ויאיר גולן לא מסתירים את כוונותיהם הבולשביקיות. הם רוצים את משרד המשפטים כדי למחוק את הדמוקרטיה ולהשליט את שלטון המשפטנים, רוצים את משרד החינוך כדי למחוק את הזהות היהודית ולהשליט את הפרוגרסיביות הקיצונית, רוצים את משרד בטחון הפנים כדי לקיים אכיפה בררנית קיצונית במשטרה, ורוצים את משרד התקשורת כדי לצנזר את הרשתות החברתיות ולסגור את ערוץ 14.

כל זה יקרה אם לא נצא להצביע ואם נוותר לקרובים ולחברים שמתעצלים להגיע לקלפי. ביום שלישי אסור לנו לוותר על אף אחד. שלא נתעורר ביום רביעי למציאות של רוסיה הסובייטית כאן אצלנו".