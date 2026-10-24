מוכנה לדרבי. בעוד חמישה ימים תעלה הפועל תל אביב למשחק דרבי תל אביבי על התואר הראשון של העונה, כשתתמודד מול מכבי ת"א בגמר גביע הטוטו שבכדורגל.

הערב (מוצאי שבת) הפועל ת"א הביסה את הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-8 של ליגת העל בכדורגל ונראית מוכנה לרגע האמת ואולי לזכיה בתואר ראשון מזה זמן רב.

כמו במשחק האחרון מולה בחודש פברואר, גם הפעם הפועל תל אביב כבשה 3 שערים, רק שהפעם זה התחיל רע. למזלה ההתאמות על כר הדשא והשינויים שביצעה תורגמו במהרה כשדניאל דאפה כבש לזכותה עוד לפני הירידה להפסקת המחצית.

במחצית השניה הצטרפו גם אלטמן ורועי אלקוקין כשירושלים לא היוותה יריב ראוי במיוחד.

זה נגמר עם ניצחון רביעי ברציפות של האדומים מת"א שעולים זמנית אל המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל עם ההגנה הטובה בליגה.

במשחק נוסף הערב במסגרת המחזור ה-8 של ליגת העל בכדורגל, הפסידה גם עירוני קריית שמונה כשהיא סופרת הפסד שישי ברציפות אחרי 0:1 מול בני סכנין.

עירוני טבריה סחטה תיקו 1:1 דרמטי ממכבי נתניה.