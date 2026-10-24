הקומיקאי מתן פרץ שיתף כיצד משימת מעצר שגרתית בכפר באזור מודיעין הפכה בתוך דקות לרגעי אימה, כשמכשירי חשמל הושלכו מגגות הבתים לעברו ולעבר חייליו.

במהלך הופעתו ב"מועדון הכתב" מבית מדרשת שכטר, שיחזר פרץ את האירוע שחווה כמפקד צעיר בחטיבת כפיר, וסיפר כיצד נאלץ להתמודד עם חיילים מבוהלים ועם מצב שלא הוכשר אליו.

פרץ, שהתבקש במהלך האירוע להגן על הביטוי "לא מספיק", סיפר כי התגייס לחטיבת כפיר בנובמבר 2006. לדבריו, בתחילת שירותו נאמר לו כי נתוניו אינם מספיקים כדי לצאת לקורס פיקודי, אך הוא לא ויתר, ובהמשך הצליח להתקבל לקורס מפקדים ואף סיים אותו בהצטיינות.

לאחר שחזר לחטיבה קיבל כיתת לוחמים לפיקודו, וכחודש לאחר מכן נשלח עם חייליו למשימת מעצר בכפר באזור מודיעין.

"מה שהיה אמור להיות קצר וקולע, הפך מהר מאוד לסיוט", סיפר. "הגענו לפנות בוקר, בשעות החושך, ועשינו הכל בצורה הכי שקטה וחשאית שיכולנו, עד שפתאום שמענו פיצוץ".

לדבריו, כוח אחר שפעל בסמוך השליך רימון הלם, שהעיר את תושבי הרחוב. האירוע התרחש בתקופת הרמדאן, כאשר בשל החום רבים מהתושבים ישנו על גגות הבתים.

"תוך דקות אחדות, מבול בלתי פוסק של מוצרי אלקטרוניקה כאלה ואחרים התחילו לעוף עלינו מהגגות. טוסטרים, מיקרוגלים ואפילו כמה מקררים", תיאר פרץ, והוסיף בהומור: "אני די בטוח שבגלל זה עד היום יש לי טריגר מהמשפט 'גשם של מבצעים במחסני חשמל'".

אלא שמאחורי התיאור המשעשע הסתתרו רגעי פחד של ממש: "החיילים בכיתה שלי היו בהלם מוחלט. אחד קפא, השני התחיל לצעוק, והשלישי תפס אותי בכתפיים והתחנן אליי בדמעות: 'בבקשה תחזיר אותי הביתה'".

פרץ הודה כי באותם רגעים לא ידע כיצד להתמודד עם המצב. "לא היה לי מושג מה אני עושה. בחיים לא נתקלתי במקרה כזה. בהכשרה ובקורס לימדו אותנו איך מתמודדים עם מיליון תרחישים של תקלות וירי. אף אחד לא לימד אותנו מה עושים במצב של גשם של מוצרי חשמל".

לדבריו, דווקא המשפט ששמע בתחילת שירותו, שלפיו נתוניו אינם מספיקים לקורס פיקודי, הוא שהחזיר אותו לעשתונותיו.

"התאפסתי מיד, כאילו מתג נדלק אצלי במוח וידעתי בדיוק מה אני צריך לעשות", סיפר. הוא החל לקרוא לחייליו להתפקד, ולאחר שווידא שכולם נמצאים, ניסה להפיג את המתח בבדיחה: "אם מישהו רואה טוסטר טוב עף לכיוון שלו, שיביא אותו למועדון של הפלוגה, כי הטוסטר שם כבר גמור".

"בדיעבד לא הזמן הכי טוב לספר בדיחות, אבל תסלחו לי, הייתי בן 19 ובסכנת חיים", הוסיף.

בהמשך הצליח פרץ להוביל את חייליו החוצה מהכפר: "התחלנו לדלג בצורה מסודרת ושיטתית ממחסה למחסה, צועקים אחד לשני כל הדרך כדי לא לאבד אף אחד, עד שיצאנו מהכפר וחברנו לשאר הפלוגה".

פרץ סיפר כי רק לאחר שחברו לכוחות האחרים הבינו עד כמה מסוכן היה האירוע: "שם, מהסיפורים של המחלקות האחרות, הבנו איזה נס קרה לנו".

הקומיקאי סיכם את סיפורו כחלק מהמסר המרכזי של הופעתו: דווקא התחושה שאינו מספיק טוב, שליוותה אותו לאורך השנים, הפכה עבורו למקור מוטיבציה להתקדם ולהתמודד עם אתגרים.