יריבה בהזמנה. בכל 23 המפגשים האחרונים ביניהן, לא הצליחה הפועל חיפה לנצח את מכבי תל אביב. לא רק שלא הצליחה לנצח, כמעט בכל המשחקים בין השתיים הביסה מכבי את האדומים מהכרמל בתצוגות חד-צדדיות.

כך למשל קרה בחודש אפריל האחרון כשמכבי הביסה את הפועל חיפה בתוצאה 1:4, כאשר גם בגיל הנוער זה קורה כשהערב שברה קבוצת הנוער של המכבים מת"א היסטוריה עם ניצחון 12 ברציפות בליגת העל הנוער כשהביסה את קבוצת הנוער של הפועל חיפה בתוצאה 0:4.

אפילו בעימות האחרון ביניהן שנערך במסגרת המחזור השמיני, לפני שמונה שנים, ניצחה מכבי עם 3:1. ולמכבי היריבה הגיעה בול בזמן.

אחרי שתי תוצאות תיקו 0:0 רצופות, מול סכנין ומול בית"ר, מכבי חיפשה רק על מי להתפוצץ ולכבוש בצרורות.

מדמון כבש ראשון לזכות מכבי בדקה ה-15 אך מנדי השווה רגע לפני הירידה להפסקת המחצית ונדמה היה שמכבי שוב מתקשה לכבוש ואוהדיה חששו מתיקו שלישי ברציפות.

אבל אז הגיעה המחצית השניה ואיתה בליץ אדיר של המארחים מת"א. 3 שערים ב-6 דקות, של קמארה בדקה ה-56, דור פרץ בדקה ה-58 ושגיב יחזקאל בדקה ה-62 העירו את האוהדים ביציעים ולמעשה הכריעו את המשחק.

תורג'מן עוד הספיק לצמק מעט, אך קמארה הבלם השלים צמד ואיתמר נוי חתם את התוצאה.

זה נגמר עם 2:6 גדול למכבי שחוזרת למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל ובעיקר חוזרת לכבוש. המאזן מול הפועל חיפה עומד כבר על 24 משחקים רצופים ללא הפסד, מאז מרץ 2018 במה שמהווה את הרצף הארוך ביותר של מכבי מול יריבת ליגה בהיסטוריה כשזהו ניצחונה ה-14 ברציפות על הפועל חיפה בבלומפילד - יותר מכל יריבה אחרת.