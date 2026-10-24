מטה השטח המשותף לליכוד ולציונות הדתית נערך ליום הבחירות ומדווח על היענות רחבה לקריאה להתנדבות.

במסגרת הפעילות צפויים המתנדבים לפעול בערים ובשכונות ברחבי הארץ במטרה לעודד מצביעי ימין להגיע לקלפיות.

בראש המטה עומד ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, ואת פעילותו מובילים יונתן אחיה, ברל'ה קרומבי וחגי תם.

נרשמים לפעילות ברחבי הארץ ביום הבחירות

במטה נערכים לשלב את המתנדבים בצוותי שטח מקומיים, כאשר רכזי הפעילות יתאמו את שיבוצם ואת המשימות שיבצעו ביום הבחירות. המטרה היא להגדיל את שיעור ההצבעה בקרב תומכי מפלגות הימין.

לצד המתנדבים שכבר נרשמו, במטה ממשיכים בגיוס פעילים נוספים וקוראים לציבור להצטרף למאמץ. המסר המלווה את הקמפיין הוא כי לכל אדם יש אפשרות לקחת חלק בפעילות ולהשפיע על תוצאות הבחירות.

ההרשמה מתבצעת באמצעות מערכת ייעודית, שדרכה יקבלו המתנדבים עדכונים, פרטים על הפעילות והנחיות לקראת יום הבחירות.

להרשמה להתנדבות: לחצו כאן