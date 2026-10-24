טרגדיה פקדה את בני ברק במהלך השבת, עם קבלת הדיווח על מותו הפתאומי של הפעוט יהודה נויפלד ז"ל, בן 3.5.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום במהלך שעות הבוקר של השבת ברחוב חת"ם סופר בעיר, מצאו את הילד כשהוא מחוסר הכרה.

לאחר שפעולות ההחייאה לא צלחו, נאלצו הפרמדיקים לקבוע את מותו. בהתאם לנוהל, גופתו הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לבדיקה.

מתנדבי זק"א הגיעו אל בית המשפחה עם כניסת השבת כדי לסייע וללוות אותם בשעתם הקשה. מיד עם צאת השבת, המשיך צוות זק"א בפיקודו של קמב"ץ זק"א, יחיאל גולדמן, בטיפול בכבוד המת ובדאגה לכלל הסידורים הנדרשים מול הרשויות.

באמצעות אמבולנס זק"א, הועבר המנוח להמשך טיפול וללקראת מסע הלוויה. הלוויתו של הפעוט יהודה נויפלד ז"ל תתקיים הערב בשעה 22:30 בבית העלמין ירקון (שער פתח תקווה), שם ילוו אותו בני משפחה ומכרים בדרכו האחרונה.