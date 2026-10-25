צבא ארצות הברית הכין מספר תוכניות לתקיפות נוספות באיראן, שעשויות לצאת לפועל לאחר בחירות האמצע ב-3 בנובמבר. כך דיווח הלילה (ראשון) אתר The Hill, מפי גורמים המעורים בתכנון הצבאי.

לפי אחד המקורות, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), האחראי על הפעילות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון, גיבש תוכניות לתקיפות נוספות שניתן יהיה להוציא לפועל אם הנשיא דונלד טראמפ יאשר זאת. מקור נוסף אישר כי הפיקוד הכין כמה אפשרויות מבצעיות שיובאו לבחינתו של שר המלחמה פיט הגסת'. לדבריו, טראמפ מעוניין לשמור לעצמו חופש פעולה מלא ואינו מתכוון לשלול אף אפשרות בטרם יקבל החלטה סופית.

בתגובה לפניית The Hill בנוגע להיערכות הצבאית, אמר גורם בפנטגון כי תפקידו של משרד ההגנה הוא "לפתח ולהציג בפני הנשיא אפשרויות צבאיות". הגורם הוסיף: "איננו עוסקים בהשערות לגבי מצבים היפותטיים או מבצעים עתידיים". פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית לא הגיב לדיווח.

הפרסום מצטרף לדיווח במגזין The Atlantic ביום חמישי האחרון, לפיו טראמפ שוקל לפתוח במערכה צבאית נוספת נגד איראן זמן קצר לאחר הבחירות לקונגרס האמריקני. גורמים המעורים בדיונים מסרו כי המבצע האפשרי עשוי לכלול כמה ימי תקיפות נגד מתקני הגרעין של איראן, יכולות הטילים והכטב"מים שלה ותשתיות האנרגיה במדינה.

COULD THERE BE A STRIKE THIS WEEKEND? "ABSOLUTELY" - Trump's Special Envoy Amb. Tom Barrac

האפשרות לתקיפה אמריקנית עוד לפני הבחירות עלתה גם ביום שישי, בדבריו של טום ברק, שגריר ארצות הברית בטורקיה ושליחו המיוחד של טראמפ לסוריה ולעיראק.

בשיחה עם היזם ומגיש הפודקאסט הלבנוני-אוסטרלי מריו נופאל, העריך ברק כי פעולה צבאית עשויה להתרחש כבר בסוף השבוע, אך הדגיש כי הממשל עדיין פתוח להשגת הסכם באמצעות משא ומתן.

"האם יכולה להיות תקיפה בסוף השבוע הזה? בהחלט. הנשיא היה ברור, ואני מציג בפניכם את המדיניות האמריקנית: הנשיא הבהיר היטב שהוא פתוח להסכם, זמין ונגיש להשגת הסכם. ואנחנו יושבים סביב שולחן המשא ומתן כבר חודשים על גבי חודשים", אמר ברק.

בהמשך נשאל טראמפ על דברי השגריר במהלך שיחה עם עיתונאים, והשיב: "ברק הוא אדם בעל השפעה רבה. אם זה המצב, אני לא יודע על כך דבר".

מאוחר יותר שב טראמפ והתייחס לאפשרות של פעולה צבאית נוספת, במהלך עצרת בחירות בפלורידה.

"ייתכן שנבצע עוד מבצע קטן, או שהם יסכימו. אם הם חכמים, הם פשוט יגידו: 'בואו ניגש לעניין'. אבל אני בספק שהם יעשו זאת, כי אולי הם לא חכמים".

כאשר ביקש The Hill את תגובת הבית הלבן לדיווח על ההכנות הצבאיות, הפנו גורמי הממשל את האתר לדבריו של טראמפ לעיתונאים ביום שישי.