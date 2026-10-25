נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (ראשון) לעימות המתמשך עם איראן במהלך עצרת בחירות בג'ורג'יה.

בדבריו הגן טראמפ על החלטתו לפרוש מהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015 בתקופת הנשיא לשעבר ברק אובמה, ואמר כי ביטל את ההסכם "בדיוק בזמן". לדבריו, ההסכם "היה מסלול שהוביל את איראן לנשק גרעיני".

בהמשך שיבח הנשיא את הישגי המערכה הצבאית האמריקנית נגד איראן בשנה האחרונה, והדגיש כי המטרה המרכזית של וושינגטון נותרה ללא שינוי: "השמדנו את יכולת העשרת האורניום של איראן באמצעות מבצע 'פטיש חצות' ומבצע 'זעם אדיר'. הבסנו אותם מבחינה צבאית, כלכלית ובכל דרך אחרת. ועכשיו אנחנו דואגים לדבר אחד בלבד: עלינו לוודא שלעולם, אבל לעולם, לא יהיה להם נשק גרעיני. ונעשה את זה בקלות רבה".

טראמפ גם לעג למצבה של ההנהגה הצבאית והמדינית באיראן, וטען כי הפגיעות שספג המשטר מקשות על האפשרות לנהל עמו משא ומתן. "אין להם מטוסים, אין להם ספינות, אין להם שום דבר, אין להם מנהיגים. מנהיגי הדרג הראשון חוסלו, מנהיגי הדרג השני חוסלו", אמר. עוד הוסיף: "אני צריך לעצור, כי אני צריך להבין עם מי לעזאזל אנחנו מנהלים משא ומתן".

מוקדם יותר התייחס טראמפ לאפשרות של פעולה צבאית נוספת נגד איראן במהלך שיחה עם עיתונאים. כשנשאל עד כמה הוא קרוב לאישור תקיפה נוספת, סירב הנשיא לחשוף את תוכניותיו ומתח ביקורת על עצם השאלה: "אתה באמת חושב שהייתי מספר לך את זה? כלומר, מישהו מהוול סטריט ג'ורנל יכול לשאול שאלה כל כך מטופשת?".

עם זאת, הוא אישר כי תקיפה נוספת היא אפשרות ממשית, אך הדגיש כי עדיין קיימת גם אפשרות להגיע להסכם מדיני. "תן לי לומר לך, בזמן שאנחנו שוקלים לעשות את זה, ואולי אפילו מחר, אתה באמת חושב שאני הולך לספר לך? אם אחליט לעשות את זה, ויש אפשרות שאעשה זאת, יש גם אפשרות שנגיע להסכם יפה, גדול ומצוין. הם רוצים להגיע להסכם. אבל הבעיה היא האם הם יעמדו בו".

טראמפ הסביר כי ממשלו שואף למצוא פתרון קבוע לאיום הגרעין האיראני, ולא להסתפק בעיכוב זמני של יכולתה של איראן לפתח נשק גרעיני: "תראו, יכולתי לבצע את התקיפה עם מפציצי ה-B-2 לפני שנה ולסיים עם זה. הבעיה היא שבתוך שנה, שנה וחצי או שנתיים, הם היו מוצאים איכשהו דרך לייצר פצצה גרעינית. אני חייב להפוך את זה לפתרון קבוע. זו הסיבה היחידה שאני ממשיך בזה".

טראמפ הצביע גם על מצבה הכלכלי של איראן כביטוי נוסף ללחץ הכבד המופעל על טהרן: "הם שוברים שיא באינפלציה. שיעור האינפלציה שלהם, נכון להבוקר, לפי מה שקראתי, עומד על 301%. אז עשינו עבודה מצוינת, והשאלה היא האם אנחנו משלימים את המלאכה, וזה לא יהיה קשה, או שאנחנו מגיעים איתם להסכם? וזה כבר תלוי בהם", סיכם.

דבריו של טראמפ מגיעים ברקע הדיווח הלילה באתר The Hill, לפיו צבא ארצות הברית הכין מספר תוכניות לתקיפות נוספות באיראן, שעשויות לצאת לפועל לאחר בחירות האמצע ב-3 בנובמבר.

גורם אמריקני שצוטט בדיווח אמר כי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), האחראי על הפעילות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון, גיבש תוכניות לתקיפות נוספות שניתן יהיה להוציא לפועל אם הנשיא דונלד טראמפ יאשר זאת. מקור נוסף אישר כי הפיקוד הכין כמה אפשרויות מבצעיות שיובאו לבחינתו של שר המלחמה פיט הגסת'. לדבריו, טראמפ מעוניין לשמור לעצמו חופש פעולה מלא ואינו מתכוון לשלול אף אפשרות בטרם יקבל החלטה סופית.

בתגובה לפניית The Hill בנוגע להיערכות הצבאית, אמר גורם בפנטגון כי תפקידו של משרד ההגנה הוא "לפתח ולהציג בפני הנשיא אפשרויות צבאיות". הגורם הוסיף: "איננו עוסקים בהשערות לגבי מצבים היפותטיים או מבצעים עתידיים". פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית לא הגיב לדיווח.