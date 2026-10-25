שירות הביטחון הכללי החל הבוקר (ראשון) בהפעלת הסדרי אבטחה לשלושה ראשי מפלגות, יומיים לפני הבחירות לכנסת.

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן יאובטח באחריות שב"כ ובמימון המדינה, בעוד יו"ר עמך ישראל עופר וינטר ויו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט יאובטחו באמצעות חברות אבטחה פרטיות, בהנחיית היחידה הממלכתית לאבטחת אישים.

לשכתו של גולן עודכנה כי האחריות לאבטחתו תועבר לשב"כ החל מהבוקר. ההחלטה התקבלה לאחר הליך משפטי שניהלה מפלגתו בדרישה להסדיר את אבטחתו.

ההחלטה בעניינו של איזנקוט מגיעה לאחר שבחודש שעבר הודיעה מפלגת ישר כי שב"כ עדכן אותה שאין בכוונתו לאבטח את יו"ר המפלגה, בניגוד לעמדתה של הוועדה המייעצת.

בהתייחסות להסדרי האבטחה מסר שב"כ כי ראש השירות דוד זיני אישר שורת פעולות שנועדו לספק מענה אבטחתי לראשי המפלגות, בהתאם להחלטת ועדת השרים.

בארגון הוסיפו כי לצד האבטחה הפיזית יופעל גם מערך מודיעיני שיעקוב אחר האיומים האפשריים על ראשי המפלגות.

"יחידות מודיעיניות בארגון יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני, הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב איומים סביב כלל ראשי המפלגות", נמסר משב"כ.