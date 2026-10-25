עימות חריף בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא לשעבר ברק אובמה, על רקע המלחמה באיראן ובחירות אמצע הקדנציה.

לאחר שאובמה האשים את טראמפ בגרירת ארצות הברית למלחמה מיותרת ובהחרפת יוקר המחיה, פרסם הנשיא מתקפה נגד קודמו בבית הלבן, שבה תקף את מדיניותו כלפי איראן ואת מעורבותו במערכת הבחירות הנוכחית.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social, טראמפ האשים את אובמה כי הסכם הגרעין שנחתם עם איראן בשנת 2015 בתקופת ממשלו אפשר לטהראן להתקדם לעבר השגת נשק גרעיני.

"אובמה היה נשיא חסר יכולת באופן מחפיר! הוא שילם לאיראן מיליארדי דולרים ונתן לה מסלול להשגת נשק גרעיני", כתב טראמפ.

הדברים נאמרו בתגובה לנאום שנשא אובמה בעצרת בחירות בקליבלנד, לקראת בחירות האמצע בארצות הברית. בנאומו האשים הנשיא לשעבר את טראמפ בגרירת המדינה ל"מלחמה באיראן שאיש לא ביקש", וטען כי העימות הצבאי תרם לעלייה חדה ביוקר המחיה.

טראמפ, מנגד, לא הסתפק במחלוקת על המדיניות כלפי איראן. בהמשך הפוסט עבר לתקוף את פעילותו הפוליטית של אובמה ואת תמיכתו במועמדים דמוקרטים במערכות בחירות קודמות.

הנשיא הזכיר כי אובמה פעל למען הילרי קלינטון וקמלה האריס, אך שתיהן הפסידו בבחירות שבהן התמודדו מולו. משם עבר טראמפ למערכת הבחירות במישיגן, שבה תומך אובמה במועמד הדמוקרטי עבדול א-סייד, שהתבטא בעבר נגד ישראל.

"עכשיו הוא מנהל קמפיין למען ג'יהאדיסט מהאחים המוסלמים, ששונא יהודים, שחורים, אמריקנים ואת טראמפ, וגם הוא עומד להפסיד", כתב הנשיא.