חמש שנים לאחר שהותקפו באכזריות בירושלים, דקות לאחר שהתארסו בהר הזיתים, אביה ושחר אנטמן יקבלו פיצוי כספי נוסף משניים מהמחבלים שהשתתפו בלינץ' נגדם.

במסגרת הסכם פשרה שהושג בתביעה אזרחית, הסכימו עומר ויוסף ג'אבר לשלם לבני הזוג 26 אלף שקלים נוספים, מעבר לפיצויים שנפסקו נגדם במסגרת ההליך הפלילי.

הפיצוי הושג בעקבות תביעה שהגיש עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, המייצג את בני הזוג. על פי הארגון, עד כה חויבו כלל המעורבים בתקיפתם בתשלום פיצויים בסכום מצטבר של כ-200 אלף שקלים.

האירוע הקשה התרחש בשנת 2021, במהלך מבצע "שומר החומות" וההתפרעויות בירושלים. אביה ושחר הגיעו להר הזיתים, ושם הציע אביה נישואין לשחר. אלא שזמן קצר לאחר מכן, בדרכם חזרה מהמקום, הפך הרגע המשמח לאירוע אלים שסיכן את חייהם.

בעת שנסעו ברכבם זוהו בני הזוג כיהודים. עומר ויוסף ג'אבר, יחד עם פורעים נוספים, חסמו את דרכם והחלו לתקוף אותם. אביה הוכה באכזריות בכל חלקי גופו, ובמהלך התקיפה נדקר בגבו בידי אחד המתפרעים. שחר הצליחה להימלט מהרכב ולהסתתר בין השיחים, ומשם ראתה ושמעה את ארוסה נאבק על חייו.

למרות חומרת האירוע, בתחילה לא נפתחה חקירה שהובילה למעצר חשודים. בארגון טוענים כי רק בעקבות פנייה ישירה של עו"ד בלייכר ליחידה המרכזית של משטרת ירושלים קודמה החקירה ונעצרו המעורבים.

בהמשך הועמדו עומר ויוסף ג'אבר לדין והורשעו בעבירות של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה. על השניים נגזרו עונשי מאסר של שש ותשע שנים, וכן הוטל עליהם לשלם לנפגעים פיצויים בסך כולל של 80 אלף שקלים.

אלא שההליך הפלילי לא היה סוף המאבק המשפטי של בני הזוג. באמצעות ארגון חוננו הגישו השניים תביעות אזרחיות נגד התוקפים, במטרה לקבל מהם פיצויים נוספים על הפגיעה שספגו.

"תבענו את כל המחבלים אחד-אחד, והצלחנו להביא למימוש פיצויים מהמחבלים בפועל בסכומים לא מבוטלים, ועוד היד נטויה. המחבלים נאלצו לשלם סכום נוסף על מה ששילמו כבר בהליך הפלילי. נמשיך לפעול כדי להיטיב עם נפגעי הטרור ולהביא להרתעה של ממש כנגד כל מי שעולה בדעתו לבצע פעולת טרור נגד אזרחי ישראל הנאמנים", מסר עו"ד בלייכר.

לצד ההליכים נגד התוקפים עצמם, בני הזוג אנטמן ממשיכים לנהל תביעת פיצויים נוספת נגד הרשות הפלסטינית.