איראן נערכת לפגיעה בדיפלומטים ובאנשי ממשל אמריקנים, על רקע האפשרות לחידוש הפעולות הצבאיות של ישראל וארצות הברית נגדה.

שני בכירים איראנים, שאחד מהם בכיר במשמרות המהפכה, אישרו הלילה (ראשון) ל"ניו יורק טיימס" כי בטהראן נערכים לפעולות נגד נציגים אמריקנים, בעקבות הפגיעה בבכירי המשטר ובבני משפחותיהם.

לדברי שני הבכירים, ישראל וארצות הברית הרגו עשרות בכירים איראנים וכן כמה מבני משפחותיהם. לטענתם, בעקבות זאת גם דיפלומטים ואנשי ממשל אמריקנים נחשבים ל"מטרות לגיטימיות".

המידע על ההיערכות האיראנית מעורר דאגה בממשל האמריקני. בכירים בארצות הברית אמרו כי מדובר באחד השיקולים שהובילו את משרד החוץ האמריקני להורות בשבוע שעבר על פינוי בני משפחותיהם של דיפלומטים ואנשי סגל שאינם חיוניים משגרירויות ברחבי המזרח התיכון.

ההוראה ניתנה על רקע החשש מהתרחבות העימות האזורי ומאפשרות לפגיעה בנציגויות ובאזרחים אמריקנים. לפי הבכירים, המידע המודיעיני הנוגע לכוונותיה של איראן היה אחד הגורמים שהשפיעו על ההחלטה.

במקביל לאיום האיראני, בארצות הברית עוקבים בדאגה גם אחר פעילותם האפשרית של המורדים החות'ים בתימן. בכירים אמריקנים חוששים כי החות'ים ירחיבו את מתקפותיהם מעבר לסעודיה ויפעלו נגד מדינות נוספות באזור.

למתיחות מתווספת האפשרות שישראל וארצות הברית יחדשו את הפעולות הצבאיות נגד איראן. על פי הדיווח, אחד התרחישים הנבחנים הוא חידוש הפעילות לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית.

הדיווח על ההיערכות האיראנית מגיע לאחר שמשרד החוץ האמריקני כבר הורה על צמצום נוכחותם של בני משפחות דיפלומטים ושל עובדים שאינם חיוניים בנציגויות במזרח התיכון, בעקבות הערכות מודיעיניות והחשש מהסלמה ביטחונית באזור.