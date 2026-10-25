צה"ל נמצא בכוננות גבוהה בכל הגזרות, יומיים לפני הבחירות, על רקע החשש מהסלמה ביטחונית ומניסיונות של איראן וארגוני טרור לבצע מתקפת פתע או פיגועים.

בכאן חדשות דווח כי במסגרת ההיערכות תוגברו כוחות, הוגברה הדריכות בחיל האוויר ובמערכי ההגנה והוטל עוצר יציאות ביחידות הצבא.

במקביל להעלאת הכוננות, צה"ל יקיים היום ומחר תרגיל נרחב בצפון הארץ ובמרכזה, בהשתתפות חיל האוויר וארבע אוגדות. התרגיל ידמה מתקפת פתע בכמה זירות במקביל, לרבות חדירת מחבלים מהיבשה ומהאוויר, הגנה על יישובים ומעבר מהיר מהגנה להתקפה.

בתרגיל ישתתפו אוגדה 210 מפיקוד הצפון, אוגדת יהודה ושומרון, אוגדה 98 ואוגדה 96 מפיקוד המרכז. הכוחות יתרגלו הפעלה משולבת של יחידות קרקעיות וחיל האוויר, תוך יישום לקחים מאירועי 7 באוקטובר.

בצה"ל מדגישים כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים השנתית, ואינו מתקיים בעקבות התרעה נקודתית. עם זאת, הוא נערך בתקופה של דריכות מוגברת מחשש להתפתחויות ביטחוניות בכמה חזיתות.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הבהיר כי הצבא נמצא בכוננות בכל הזירות, במטרה לסכל איומים ולאפשר את קיום הבחירות כסדרן, ללא השפעה חיצונית. על פי הדיווח, אחד החששות המרכזיים הוא מהידרדרות ביטחונית בעקבות הערכה שגויה של אחד הצדדים, בעיקר בזירות מול איראן וחיזבאללה.

בתוך כך, ביהודה ושומרון נמשך המבצע הנרחב של צה"ל ושב"כ בחברון, בעקבות הפיגוע הקטלני שאירע ביום שישי בצומת יהודה. בפיגוע נפלו שני לוחמי גדוד ארי של פיקוד העורף ושלושה לוחמים נוספים נפצעו.

במבצע משתתפים כוחות מיחידות דובדבן ומגלן, צנחנים, סיירת גבעתי במילואים ומג"ב איו"ש, בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי ופיקוד חטיבת יהודה.

עד כה סרקו הכוחות כ-200 איתורים בחברון ובסביבתה. בסריקות נשללה הימצאותם של אמצעי לחימה או תשתיות טרור באותם אתרים, ובמהלך הפעילות נעצרו עשרה חשודים.

המבצע מתמקד באזור מגוריה של חמולת ג'עבה, המונה כאלפיים בני אדם. על פי הערכת צה"ל, החמולה מזוהה עם חמאס, ושני המחבלים שביצעו את הפיגוע יצאו מתוכה.

לצד הפעילות המבצעית, נמשך תחקיר הפיגוע בצומת יהודה. במסגרת התחקיר נבדקים השתלשלות האירוע, היערכות הכוח ונסיבות הפגיעה בלוחמים. כמו כן נבחנת האפשרות שהמחבלים פעלו בסיוע גורמים נוספים, ולא לבדם.