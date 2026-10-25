"הזכות היא שלי והארץ היא שלי, אין לכם מקום על אדמתנו". את הדברים הללו פרסם ברשת החברתית אחד משלושת תושבי חברון שנעצרו הלילה (ראשון), לאחר שלפי החשד הביעו תמיכה במחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני ביום שישי האחרון, שבו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל.

הפרסום לא הסתכם במילים בלבד. לצד תמונתם של המחבלים הופיעו דברי שבח למבצעי הפיגוע, ובהם המשפט "הבוקר, נמצאים אצל ריבונם - חיים ומקבלים את פרנסתם". ברקע התנגן שיר שמילותיו מהללות את המחבלים: "בגן עדן הם לא יסכימו לחיי השפלה, אכן, הם מיטב הגברים".

הפרסום הזה, לצד פרסומים נוספים שהתגלו ברשתות החברתיות, הוביל לפעילות מעצרים ממוקדת שביצעו הלילה לוחמי יחידת יס"מ 'חץ יהודה' ובלשי המשטרה בעיר חברון.

המעצרים בוצעו במסגרת פעילות משותפת של משטרת מחוז ש"י וכוחות צה"ל מחטמ"ר יהודה, בעקבות הפיגוע הרצחני. חקירת הפיגוע הוטלה על יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י, ובמקביל פעלו גורמי הביטחון לאיתור מסיתים ותומכי טרור ברשת.

במסגרת מאמצי הניטור של פיקוד המרכז אותרה פעילותם של שלושת החשודים ברשתות החברתיות. על פי המשטרה, הפרסומים כללו תמיכה במחבלים, האדרת מבצעי פיגועים והזדהות עם ארגון הטרור חמאס.

אחד החשודים בחר לכנות את הפיגוע הרצחני בשם "מבצע חברון", ביטוי המעניק למעשה הטרור אופי של פעולה צבאית.

חשוד אחר שיתף פרסומים של אנשי דת ודמויות נוספות, שכללו קריאות להפעלת צבאות ערביים ואסלאמיים למלחמה וללחימה חמושה נגד מי שכונו "הציונים הכובשים".

לצד הקריאות הללו הוסיף החשוד את המילים: "הו אללה הענק, הניצחון קרוב, הו ריבון המדוכאים".

גם במקרה הזה לווה הפרסום בשיר בעל מסרים אלימים: "הילחמו בהם, אללה יענישם בידיכם וישפילם וינצרכם עליהם וירפא לבבות עם המאמין".

במשטרה מציינים כי לא מדובר בפרסומים בודדים בלבד, אלא בשורת תכנים נוספים שכללו, על פי החשד, הסתה, תמיכה בטרור והזדהות עם אויבי ישראל, ובהם חמאס.

לאחר שפעילות החשודים נוטרה על ידי פיקוד המרכז, יצאו הלילה לוחמי הזרוע המבצעית של יס"מ 'חץ יהודה', יחד עם בלשי המשטרה, למבצע מעצרים ממוקד בעיר חברון.

הכוחות פשטו על בתיהם של שלושת החשודים, בהם בני 17 ו-50, ועצרו אותם. במהלך החיפושים בבתים נתפסו מכשירי הטלפון הניידים והמחשבים שבבעלות החשודים, לצורך המשך החקירה ובדיקת פעילותם ברשתות. שלושת העצורים הועברו לתחנת חברון של מרחב יהודה, שם נמשכת חקירתם.