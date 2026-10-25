שורד השבי איתן מור יצא להגנת אביו, צביקה מור, בעקבות דברים שהשמיע נגדו אמיר שפרלינג ממפלגת הדמוקרטים.

בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו דחה מור את הטענה שלפיה אביו לא דאג לגורלו בזמן שהוחזק בשבי חמאס, והבהיר כי לתפיסתו דווקא פעילותו של אביו תרמה להשבתו הביתה.

העימות החל בעקבות דבריו של שפרלינג, שטען בראיון ל-i24NEWS כי "לצביקה מור לא היה אכפת שהבן שלו היה במנהרות".

איתן, ששב משבי חמאס, בחר להגיב לדברים בפומבי ופנה ישירות לשפרלינג: "אמיר שפרלינג כמה חבל שאין לך את היכולת להבין שדווקא הפעילות של אבא שלי השיבה אותי הביתה".

מור הסביר כי עמדתו של אביו לאורך המלחמה התבססה על הדרישה להפעיל לחץ צבאי משמעותי על חמאס, מתוך תפיסה שלחץ כזה הוא שיביא את הארגון למשא ומתן ולהשבת החטופים.

לדבריו, הפגנות אינן הגורם שהביא את חמאס להסכים לשחרור חטופים, אלא הפעילות הצבאית נגדו. "חמאס לא מחזיר חטופים בהתנדבות, חמאס לא מתרגש מהפגנות",.

בהמשך התייחס באופן ממוקד ללחימה בעיר עזה, וטען כי היא הייתה גורם מכריע בהבאת חמאס לשולחן המשא ומתן. "חמאס לא היה מגיע לשולחן המו"מ ללא לחץ צבאי עצום על העיר עזה עצמה שאבא שלי דרש כל המלחמה".

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לפני ארבעה חודשים פרסם שפרלינג ציוץ ברשת X בו כתב: "צביקה מור בהבטחת בחירות ראשונה: מתחייב להחזיר את הבן שלי למנהרות".

הדברים עוררו סערה ברשתות החברתיות ושפרלינג מיהר למחוק את הציוץ בשל הביקורת הציבורית הקשה.