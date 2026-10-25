יומיים לפני הבחירות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן היום (ראשון) את מפכ"ל המשטרה דני לוי, לפגישה בנושא היערכות המשטרה ליום הבחירות.

בדיון צפוי להשתתף גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. בוועדת הבחירות המרכזית כי על פני הדברים אין מניעה לקיים את הפגישה. עם זאת, הדגישו כי המפכ"ל רשאי להחליט איזה מידע להציג במסגרתה, וכי ראש הממשלה אינו רשאי להתערב בתוכניות המשטרה הנוגעות לבחירות.

הזימון עורר ביקורת מצד מפלגת "ישר" שפנתה ליועצת המשפטית לממשלה וליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לבטל את הפגישה.

בפנייתה דרשה המפלגה "לעצור את התערבות נתניהו בבחירות ולבטל את פגישתו עם המפכ"ל, ללא נציגי ועדת הבחירות המרכזית".

בישר טענו כי מעמדו של נתניהו כראש ממשלה אינו מקנה לו סמכות להתערב בהיערכות המשטרה לבחירות, במיוחד כאשר הוא עצמו מתמודד בהן.

"נתניהו מתמודד בעצמו בבחירות, אינו אחראי על טוהר הבחירות ומפכ"ל המשטרה אינו כפוף לו בנושא", נכתב בהודעת המפלגה.

עוד העלו במפלגה חשש כי עצם קיום הפגישה נועד לאפשר לנתניהו להעלות טענות בדבר פגיעה אפשרית בטוהר הבחירות, באופן שיפגע באמון הציבור בתוצאותיהן.

בלשכתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחסו לפגישה ודחו את טענות "ישר". "זימונו של מפכ"ל המשטרה לסקירה בנושא היערכות המשטרה לבחירות הוא צעד שגרתי ומקובל, כפי שנהגו גם שרים קודמים. חובתו של השר, כפי שהודגש גם בוועדת מירון, לשאול שאלות, ולמנוע פגיעה בחיי אדם, לבחון את ההיערכות ולהצביע על פערים ככל שקיימים. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ופגישה בין ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי ומפכ"ל המשטרה היא דבר שגרתי ולגיטימי לחלוטין. אין בכך כל פסול, נהפוך הוא - מדובר בחלק מהאחריות המוטלת על הדרג המדיני. גדי, נפתלי ויאיר גולן - אתם שחסמתם איילון לא תטיפו לנו על שמירת הדמוקרטיה. אתם האנטי-דמוקרטים והמסיתים הכי גדולים".