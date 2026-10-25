חיבוק נשיאותי: מעורבותם של נשיאי ארה"ב בבחירות בישראל

כל נשיא ארצות הברית תמכו בישראל, מי יותר ומי פחות, אבל כל אחד מהם רצה לקדם את המדיניות שלו - על בסיס היחסים האישיים.

כך לפני 30 שנה נולדה המעורבות האמריקנית בבחירות בישראל. ביל קלינטון, ניסה אחרי רצח רבין, לעשות הכל כדי להביא לבחירתו של שמעון פרס לתפקיד ראש הממשלה.

בשנת 2004 ג'ורג' בוש הבן מסר לאריאל שרון מכתב ערבויות כדי לסייע לו להעביר בממשלה ובכנסת את ההתנתקות.

ועם זאת המקרים הבולטים ביותר הם של השנים האחרונות במעורבותם של הנשיא דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו. הבעת התמיכה הבלתי מסויגת של טראמפ נתניהו בבחירות הנוכחיות היא שיא חדש במעורבות אמריקנית בבחירות במדינת ישראל.