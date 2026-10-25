לקראת הבחירות הקרובות, יש להציב זרקור על הנושא המרכזי. יש מפלגות שמצהירות כי הן עומדות להסתמך על ישמעאלים כדי לנצח את המתחרים היהודים.

גם במשפחתו של יעקב היה מתח גדול, שנאה, אפילו נתק "לא יכלו דברו לשלום". זאת למרות שיוסף מצדו לא רצה ברעת אחיו, וחשב - לפחות לפי שיטתו - שהויכוח בתחום הלגיטימי. הראיה - הוא הלך בשליחות אביו לראות בשלום אחיו. כל זמן שהמריבה התקיימה "בתוך המשפחה" - אין מדובר באסון. במכירת יוסף לישמעאלים, ניסו האחים לפתור את הריב הפנימי בעזרת "נשק שובר אחווה" - וזה היה אסון, ומשם החלה גלות מצרים.

כך, לאחר מלחמות רבות בין ממלכות ישראל ויהודה, שבהן נהרגו מאות אלפים, החליט מלך ישראל פקח בן רמליהו, "לעשות לזה סוף", והביא לעזרתו את הארמים. ישעיהו (פרק ז) הזהיר את אחז מלך יהודה שלא להביא לעזרתו את מלך אשור. אבל אחז סירב, וכרת ברית עם מלך אשור. בטווח הקצר - הוא ניצח את מלך ישראל. אבל מלכות ישראל חרבה בידם במהלך קצר של כמה שנים והאשורים הגלו את חלקה הגדול. מה שהשאיר את יהודה חשופה וקטנה, וטרף קל למלך בבל, שלאחר כמאה ושלשים שנה החריב את בית המקדש.

את ה"פטנט, הזה, ניסו גם האחים הורקנוס ואריסטובלוס בניה של שלומציון המלכה, שערבבו את הרומאים במאבקים הפנימיים. לבסוף השתלטו הרומאים על הארץ, והחריבו את הבית השני (ראה רמב"ן ויקרא כו).

מי שמוכן לקרוא את סיפור קמצא ובר קמצא, בעיניים לא משוחדות, יראה כי דוקא בר-קמצא שנעלב, הוא הגורם הכי בעייתי. כדי לנקום באחיו שלא עזרו לו, הסית את הרומאים נגדם תוך ביום "מרידה", והם באו והחריבו את המקדש.

במשך ההיסטוריה היו יהודים לא מעטים שניסו את ה"פטנט" הזה. היו אלה אנשי ה"יבסקציה" היהודים, שנרתמו לעזרת הגויים כדי לכפות את אחיהם להפוך לקומוניסטים. בסופו של דבר סטאלין רצח גם אותם.

גם כעת, יש מי שנעזרים בגויים כדי להשתלט על אחיהם היהודים, ואין לך שפלות עמוקה מזו. כאשר מפירים את קשר האחווה הטבעי בין יהודי ליהודי, החורבן כבר בשער. זאת, גם אם היו אלה גויים אוהבי ישראל. על אחת כמה וכמה כשמדובר בשיתוף גורמים עוינים שמכריזים כי רצונם בסילוקנו מכאן, ובאבדנה של מדינת היהודים. היה לא תהיה.