שני אזרחים גרמנים נעצרו הלילה (ראשון) סמוך לבית הסוהר דמון שבהר הכרמל, לאחר שנחשדו בצילום הכניסה למתקן הכליאה.

האירוע החל כאשר סוהרים בבית הכלא הבחינו בשני החשודים עומדים מחוץ למתחם ומתעדים לכאורה את הכניסה אליו. בית הסוהר דמון משמש בין היתר לכליאת מחבלים.

בבדיקת הטלפונים הניידים שברשותם אותרו תצלומים של מתקנים ופעילות ביטחונית.

השניים נמצאים כעת בחקירה משותפת של המשטרה ושב"כ, שבמסגרתה נבדקות נסיבות התיעוד והממצאים שהתגלו במכשיריהם.

הם צפויים להיות מובאים בפני שופט לצורך דיון בבקשה להאריך את מעצרם.