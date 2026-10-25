תיעוד מעזה | חוסלו מחבלים שהעבירו מיליונים לחמאס מאיראן וטורקיה צילום: דובר צה"ל

צה"ל הודיע על חיסולם של שני מחבלים שהיו מעורבים בהעברת מיליוני שקלים מאיראן ומטורקיה לזרוע הצבאית של חמאס.

השניים חוסלו בשבוע שעבר בתקיפות אוויריות נפרדות בעיר עזה ובמרחב נוסיראת שבמרכז הרצועה. במקביל, צה"ל ושב"כ השמידו מחסן אמצעי לחימה ששימש את חמאס.

לפי הודעת הצבא, בתקיפה בעיר עזה חוסל עלאא' אבראהים נמר ערשי, ששימש מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה נוספת באזור נוסיראת חוסל כרם ריאד חסן אבו בטיחאן, פעיל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שפעל להעברת כספים לזרוע הצבאית של חמאס.

בצה"ל ציינו כי בתקופה האחרונה סייעו הכספים למאמצי חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות ולקדם פעולות נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

לצד חיסול המעורבים בהעברות הכספים, דיווחו צה"ל ושב"כ על תקיפה נוספת שבוצעה בשבוע שעבר במרכז רצועת עזה. במהלכה הושמד מהאוויר מחסן אמצעי לחימה של הזרוע הצבאית של חמאס.

על פי הודעת הצבא, המחסן שימש לאחסון סוגים שונים של אמצעי לחימה, ובהם רובי קלצ'ניקוב, משגר ורקטות.