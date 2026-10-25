ימים ספורים לפני הבחירות לכנסת, נתוני התנועה בנמל התעופה בן גוריון מצביעים על פער בין מספר הנוסעים הנכנסים לישראל לבין מספר היוצאים ממנה . בשבועיים האחרונים נחתו בנתב"ג בממוצע כ-32.2 אלף נוסעים ביום, בעוד מספר הממריאים עמד על כ-26 אלף בלבד.

מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס, סבור כי מאחורי המגמה עומדים ישראלים ששבים מחו"ל כדי להשתתף בהצבעה.

בפוסט שפרסם הלילה (ראשון) ברשת לינקדאין התייחס סירקיס לתנועת הנוסעים בנתב"ג וכתב: "בימים האחרונים אנו עדים למגמה ברורה בנתב"ג. מספר הנוסעים המגיעים לישראל גדול ממספר הנוסעים היוצאים ממנה".

לדבריו "מאחורי הנתונים הללו עומדים ישראלים הבוחרים לחזור הביתה - לעיתים ממרחק של אלפי קילומטרים - כדי לקחת חלק בבחירות ולממש את זכותם הדמוקרטית להצביע. זוהי עדות מעוררת השראה למחויבות, תחושת שייכות ואחראיות. לא משנה היכן אתם נמצאים בעולם - כשלקול שלכם יש משמעות, אתם מוצאים את הדרך הביתה".

עם זאת, הנתונים אינם מאפשרים לקבוע כמה מהנוסעים אכן הגיעו לישראל במיוחד לצורך ההצבעה. אף שהפער בין הנוחתים לממריאים משמעותי, היקף הנחיתות עצמו אינו חריג בהשוואה לחודשים קודמים.

בחודש אוגוסט, למשל, נרשמו בנתב"ג כ-44 אלף נוסעים נכנסים ביום בממוצע, ובספטמבר עמד מספרם על כ-37.3 אלף. בשני החודשים היה מספר הנוחתים גבוה מהממוצע הנוכחי, העומד על כ-32.2 אלף ביום.

לפיכך, המגמה הבולטת בנתוני השבועיים האחרונים היא הפער בין הכניסות ליציאות, ולא עלייה יוצאת דופן במספר הנוסעים הנוחתים בישראל.