נפרדים מיהודה כהן, לשעבר מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל

הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף ספד בשיחה עם ערוץ 7 למנכ"ל הרבנות הראשית לשעבר, יהודה כהן, שנפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בתאונה בביתו בכפר הרא"ה.

"מהיום הראשון התקבלתי על ידי יהודה באהבה ובכבוד. הוא ליווה אותי לכל מקום. עבדנו בשיתוף פעולה, באהבה, בידידות", אמר הרב יוסף.

לדבריו "יהודה היה אדם בעל יכולות גדולות מאוד וכל כך כואב, איך לפתע פתאום, הוא הסתלק מאיתנו. דיברנו כל הזמן על העתיד שלו. הוא היה איש צעיר יחסית ושוחחנו על כך שנכונו לו תפקידים גדולים. זה פשוט נורא. קשה לנו לעכל את האסון הזה".

הרב יוסף הזכיר את ברכת הכהנים שהייתה כל כך חשובה וחביבה על יהודה ז"ל. ,הוא היה אומר לי כל הזמן שהוא מברך ברכת כהנים באהבה. 'אני אוהב את כולם, אם לא אני לא יכול לברך', אמר. זאת אומרת גם אנשים שעשו לו רע ושהוא סבל מהם - בכל זאת הוא אהב את כולם".

הרב יוסף שלוש, חבר מועצת הרבנות הראשית, נפרד: "כואב הלב. הלך מאיתנו חבר טוב ואמיתי. ירא שמיים, ישר בתכלית הישרות, אוהב ישראל אמיתי. הוא אהב את כולם, גם אנשים שהציקו לו, תמיד דיבר בשבחם. כל הליכותיו היו באהבה, באחווה, בחברות. הוא האמין במה שהוא עשה והיה איש נקי כפיים. איש שעומד על העקרונות שלו. הוא עשה בשנים קצרות מה לוקח לאנשים לעשות שנים ארוכות".