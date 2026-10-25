עידן עמדי מודיע: אצביע למפלגתו של יועז הנדל מתוך הרשת

הזמר עידן עמדי חושף כי בבחירות הקרובות יצביע למפלגת המילואימניקים-כלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות הסביר עמדי, שנפצע באורח קשה במהלך שירות המילואים שלו ברצועת עזה, מדוע החליט לתמוך במפלגה ומה הוא מצפה לראות במערכת הפוליטית לאחר הבחירות.

"אני מצביע ליועז הנדל, ירון זליכה, המילואימניקים והכלכלית", הצהיר עמדי.

לפני שחשף את בחירתו, התייחס הזמר להתלבטות של מצביעים סביב אחוז החסימה. לדבריו, אין לאפשר לשיקולים אלקטורליים להכריע את ההצבעה במקום העמדות והערכים של הבוחר. "אל תחשבו על אחוז החסימה. אני יודע שיגידו שזה נאיבי, אבל זה לא להיות נאיבי".

עמדי סיפר כי הוא מכיר את יועז הנדל זה שנים רבות, וכי הערכתו אליו מבוססת בין היתר על העמדות שהשמיע לאורך השנים בסוגיות הנוגעות לחברה הישראלית.

לדבריו, הנדל עסק כבר לפני שנים בנושאים כמו משילות והתפוררות פנימית בחברה, שלדעת עמדי לא זכו לתשומת הלב הראויה בשיח הציבורי. "אני חושב שהוא מנהיג עם ראייה רחבה, ארוכת טווח".

מעבר לתמיכתו בהנדל ובזליכה, התייחס עמדי גם לרעיון של גוש פוליטי שלישי, שיפעל לחיבור בין מפלגות ציוניות ולקידום הקמת ממשלה רחבה. "אני גם מאמין בגוש השלישי. מאמין בגוש הזה שמנסה לחבר מפלגות ציוניות. ממשלה כמה שיותר רחבה, שתענה לאתגרים שיש לנו מבית ומחוץ. אין לנו ברירה אחרת".