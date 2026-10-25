שנה אחרי שהציל את חייו: המפגש המרגש יגאל אלימלך

מפגש מרגש נערך בבית אורנית של עזר מציון בפתח תקווה בין אריאל דהן, אב לשישה שחלה בלוקמיה, לבין נריה כהן, תושב לוד שתרם לו מח עצם והציל את חייו.

במהלך המפגש, שהתקיים כשנה לאחר ההשתלה, התגלתה סגירת מעגל מפתיעה הקשורה לקהילות בתי הכנסת בגבעת שמואל.

דהן, בן 52 מנתניה, נשוי ואב לשישה, חלה בלוקמיה ונזקק להשתלת מח עצם כדי להציל את חייו. במאגר מח העצם הלאומי של עזר מציון נמצא עבורו תורם מתאים: נריה כהן, נשוי ואב לשניים מלוד, שהצטרף למאגר בעת גיוסו לצה"ל בבקו"ם.

כהן סיפר על החלטתו לתרום: "כששאלו אם אני מעוניין, הופתעתי מהשאלה. ברור שאני מעוניין, ההזדמנות הזאת להציל חיים".

במשך כשנה לאחר ההשתלה לא ידעו השניים זה על זה, בהתאם לכללים המאפשרים לתורם ולנתרם להיחשף זהותו של זה רק בחלוף שנה. כעת, כשהגיע הרגע, נפגשו לראשונה בבית אורנית של עזר מציון.

במהלך המפגש פנה דהן לתורם ואמר בהתרגשות: "בלעדי המח עצם לא הייתי יכול להמשיך לחיות. הקדוש ברוך הוא הציל אותי ואתה השליח שלו. כל מה שהיה מיום ההשתלה עד 120 בעזרת ה', יהיה לך חלק שם".

כהן מצדו אמר: "אני מרגיש שזו זכות. היו לי תפילות שההשתלה תעבוד ותצליח".

לצד המפגש בין השניים התברר כי התרומה שהצילה את חייו של דהן היא חלק ממאגר משותף שהקימו שלוש קהילות בתי כנסת בגבעת שמואל: צעירי הדר, רינת הדר וזכור לאברהם.

המשפחות במפגש צילום: אילן ספירא

לקראת המפגש התגלתה סגירת מעגל נוספת: כהן עצמו מתפלל מעת לעת בבית הכנסת צעירי הדר יחד עם חמיו וחמותו, שהיו שותפים למימון המאגר הקהילתי. כך התברר כי בני משפחתו של התורם סייעו בעצמם למימון המאגר שבמסגרתו נזקפה לזכות הקהילה תרומתו מצילת החיים.

המאגר הוקם במסגרת מיזם "קהילות מצילות חיים" של עזר מציון, שבמסגרתו הוקמו עשרות מאגרים קהילתיים בבתי כנסת ברחבי הארץ. על פי העמותה, המיזם הביא בשנים האחרונות להצלת חייהם של מאות חולים.

ראשיתו של המיזם ביוזמה של בני הזוג נורית ואורי כהן ממושב נחלים. לפני כעשור חלתה נורית בסרטן, ובמהלך מחלתה והחלמתה זכתה משפחתה לליווי ולתמיכה מצד בני המושב.

לאחר החלמתה החליטו בני הזוג לרתום את חברי הקהילה להקמת מאגר קהילתי בתוך מאגר מח העצם הלאומי של עזר מציון, שיישא את שם הקהילה. בעקבות היוזמה הצטרפו למיזם קהילות נוספות ברחבי הארץ, בין היתר במודיעין, רחובות, לוד, פתח תקווה, גבעת שמואל, רעננה, אלקנה, קדומים ויישובים נוספים.

יעל כהן, נציגת קהילת צעירי הדר שהשתתפה במפגש, סיפרה על ההתרגשות לנוכח הקשר שהתגלה בין התורם לקהילה. "יש רגעים שבהם מבינים באמת את משמעותה של ערבות הדדית, קיבלנו תזכורת עוצמתית לערכים שעליהם גדלנו, אהבת האדם, נתינה ועזרה לזולת", אמרה.

לדבריה, "אתמול לא רק שהקהילה שלנו, קהילת גבעת שמואל, זכתה שמתוך המאגר שלה הצילו חיים , התורם עצמו שייך לקהילה עצמה. אין ספק שהמשפט 'כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא' קיבל משמעות מוחשית ומרגשת מאין כמוה. זו כוחה של קהילה: להיות שם בשביל האחר, להושיט יד, ולפעמים להציל עולם שלם".

ד"ר ברכה זיסר, מייסדת ומנהלת מאגר מח העצם הלאומי של עזר מציון, התייחסה למפגש ולמשמעותו עבור המיזם. "מיזם 'קהילות מצילות חיים' כבר הציל את חייהם של מאות אנשים, ובמפגש הזה ראינו סוג של סגירת מעגלת מרגשת שהמחישה לכולנו את המשמעות האדירה של המיזם. כל קהילה שתצטרף פשוט זוכה להציל חיים".