הרב יוני סמואל ראש מנהל החמ"ד

מתי בפעם האחרונה נשמעה בבית הכנסת דרשה על ההתנהלות בקבוצת הוואטסאפ של הורי הכיתה?

זו השאלה שהפנה ראש מינהל החינוך הדתי, הרב יוני סמואל, לרבני קהילות שפגש. מבחינתו, דווקא בקבוצות ההורים, בשיחות שבין חברי הקהילה ובאופן שבו מגיבים למורה כשמתעוררת מחלוקת, אפשר לזהות את אחד האתגרים הגדולים של מערכת החינוך: מעמדו של המורה בעיני הציבור.

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לקראת שבת פרשת וירא, שבה מבקש החינוך הממלכתי־דתי לעודד קהילות ברחבי הארץ להוקיר את צוותי ההוראה, מסביר הרב סמואל כי המהלך אינו נועד להסתפק במחווה חגיגית או במתנה נוספת למורים. השאיפה, לדבריו, היא לשנות את האופן שבו הורים, תלמידים וקהילות מתייחסים לאנשי החינוך לאורך השנה כולה.

"אנחנו מאמינים ששינוי התודעה להוקרה למורים הוא לא של משרד החינוך. הוא של הקהילות", אמר בריאיון לערוץ 7. "כשאנחנו, ההורים, נדע להוקיר את המורים, הילדים יראו את ההוקרה שלנו, התודעה תשתנה".

הרב סמואל מדגיש כי מינהל החינוך הדתי אינו מארגן בעצמו את אירועי ההוקרה. תפקידו להציע לקהילות לאמץ את היוזמה ולבחור כיצד לבטא את הערכתן למורים המלמדים את ילדיהן.

לדבריו, דווקא העובדה שהיוזמה מגיעה מתוך הקהילה מעניקה לה משמעות. המורה אינו פוגש רק תלמידים בכיתה, אלא גם הורים, משפחות וציבור שלם המושפע מעבודתו. כאשר הציבור הזה מבטא הערכה כלפי אנשי ההוראה, המסר מגיע גם לילדים.

אלא שהערכה, מתברר, אינה נבחנת רק ברגעים הנעימים. הרב סמואל מבקש להפנות את תשומת הלב דווקא למצבים שבהם מתעוררת אי־הסכמה בין הורים לצוות החינוכי.

"באחד המפגשים שלי עם רבני קהילות שאלתי מתי לאחרונה הם זוכרים שהם דיברו באחת הדרשות על הלכות וואטסאפ כיתתי", סיפר.

לדבריו, הורים עשויים להעריך מאוד את המורים, עד לרגע שבו משהו אינו מתנהל כפי שציפו. אז מתעוררת השאלה כיצד מבטאים ביקורת, כיצד מתנהלת השיחה בין ההורים ואיזה מסר מקבלים ממנה הילדים.

הרב סמואל סבור כי כאשר הקהילה כולה רואה בהוקרת המורים ערך משותף, גם מחלוקות אישיות יכולות להתנהל מתוך הבנה רחבה יותר של תפקידם.

"הקהילה מחבקת, הקהילה מבינה את המשמעות הגדולה של חיבוק גדול למורים, כי הם מגדלים את הילדים שלנו", אמר.

הסוגיה אינה מסתכמת ביחסים שבין ההורים למורים הקיימים. לדברי ראש החמ"ד, היחס הציבורי למקצוע משפיע גם על נכונותם של צעירים לבחור בהוראה כדרך חיים.

בהתייחסו למחקרים העוסקים במעמד המורה, אמר כי לצד שאלות השכר והתנאים, לתדמית הציבורית של המקצוע יש משקל משמעותי בהחלטה אם להיכנס אליו.

"בעיקר מחקרים מדברים על התודעה הציבורית. לא על הכסף, שהוא חשוב, הוא משמעותי", הסביר. לדבריו, גם אדם הרואה בהוראה שליחות עלול לחשוש מן היחס שיפגוש מצד הציבור.

הוא הצביע על הפער שבין ההערכה המוצהרת למורים לבין השאלה אם הורים היו מעוניינים שילדיהם יבחרו במקצוע הזה.

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"כולם אומרים שמורים מאוד מאוד חשובים, אבל מה הבן שלך יעשה? זו כבר שאלה", אמר.

מבחינתו, זהו בדיוק הפער שהיוזמה מבקשת לצמצם. לא די לומר שהחינוך חשוב ושאנשי ההוראה ממלאים תפקיד מרכזי; יש צורך להפוך את ההערכה הזאת לחלק גלוי מן החיים הקהילתיים.

לשם כך מציעים במינהל החינוך הדתי שורה של רעיונות פשוטים, שחלקם כבר יושמו בקהילות בשנה שעברה. בין היתר הזכיר הרב סמואל תפילות מיוחדות שנכתבו למען צוותי ההוראה, העלאת מורים לתורה, קידושים קהילתיים ומחוות אישיות.

באחת הקהילות, סיפר, נשלחו ביום שישי שוקולדים לבתיהם של המורים, ביוזמת גורמים בקהילה ובמועצה.

"אני לא חושב שזה משנה מה", אמר. לדבריו, כל קהילה יכולה לשבת יחד, לחשוב על האנשים המלמדים את ילדיה ולמצוא דרך המתאימה לה להביע את הערכתה.

אחת הדוגמאות שהביא הייתה דווקא מנקודת מבטו של ילד למורה. הרב סמואל הציע לדמיין ילד שאביו מלמד בבית ספר, ולפתע רב הקהילה מתקשר אליו או מזכיר אותו לשבח בבית הכנסת.

המחווה אולי קטנה, אבל מבחינתו יש לה משמעות גם עבור בני משפחתו של המורה, הרואים שהקהילה מכירה בעבודתו.

במינהל החינוך הדתי מבקשים לקבל מן הקהילות רעיונות נוספים ליוזמות הוקרה, כדי להרחיב את המנהג בשנים הבאות. הרב סמואלס הביע תקווה ששבת ההוקרה, שכבר התקיימה בשנה שעברה, תהפוך למסורת קבועה.

הבחירה בפרשת וירא אינה מקרית בעיניו. הוא קושר את היוזמה לדמותו של אברהם אבינו ולפסוק העוסק באחריותו להנחיל את דרכו לבניו ולביתו אחריו.

"כל מי שרוצה להמשיך בדרכו של אברהם אבינו, המחנך הגדול, זה הזמן להצטרף אל המורים, עובדי ההוראה, שבאמת מחנכים את הילדים שלנו ועושים עבודה נפלאה", אמר.

לצד ההוקרה לצוותים הקיימים, הרב סמואלס מבקש לעודד גם את הדור הבא להצטרף למערכת החינוך. הוא הביע אמון בנכונותם של צעירי הציבור הדתי־לאומי לבחור בעשייה שיש בה שליחות, אם יכירו בחשיבותה ובצורך באנשי הוראה איכותיים.

"ברוך השם, הנוער שלנו, לכל דבר שבקדושה, לכל דבר שיש בו שליחות, כשהוא משתכנע שיש בו שליחות, הוא הראשון", אמר.

לדבריו, כאשר צעירים יראו את עבודתם של המורים ואת ההערכה שהם זוכים לה, הם עשויים לרצות לקחת חלק בעצמם בחינוך הדורות הבאים.

"ברגע שהוא יבין את הצורך הגדול של מורים טובים, איכותיים, לדורות הבאים, יראה רגע מה המורים שלנו עושים בדור הזה, יגיד גם אני רוצה להיות שותף בתוך המהלך הגדול הזה, ואני מצטרף לעניין".

רוצים להוקיר את צוותי החינוך בקהילה שלכם? היכנסו לפרטים>>>