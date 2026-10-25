רגע שעשוי להפוך להיסטורי עבור הכדורגל הישראלי: אוריין גורן בן ה-17 נכלל בסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה לקראת משחק הקלאסיקו מול ריאל מדריד, שייערך הערב (ראשון) בשעה 22:00.

הקשר הישראלי יחל את המשחק על ספסל המחליפים של אלופת ספרד, ואם יקבל דקות משחק, יהפוך לישראלי הראשון אי פעם שמשחק במדי ברצלונה במסגרת הליגה הספרדית הבכירה, לה ליגה.

גורן, שמשחק בקבוצת המילואים של המועדון הקטלאני, הוקפץ לסגל הבוגר בעקבות פציעתו של דני אולמו במשחק מול פריז סן ז'רמן בליגת האלופות בשבוע שעבר.

מאז הצטרפותו לסגל הבוגר הספיק הקשר הצעיר לערוך מספר אימונים עם שחקני הקבוצה הראשונה.

כעת נותר לראות אם יקבל הזדמנות לעלות לכר הדשא דווקא באחד המשחקים היוקרתיים ביותר בכדורגל העולמי, מול היריבה הגדולה ריאל מדריד.