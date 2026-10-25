אחותו של יובל שי סוילם נפרדה ממנו ערוץ 7

מאות בני משפחה, חברים ואזרחים הגיעו היום (ראשון) לבית העלמין הצבאי בהוד השרון כדי ללוות למנוחות את סמל יובל שי סוילם הי"ד, בן 20, שנפל ביום שישי בפיגוע הירי בצומת יהודה סמוך לחברון.

במהלך ההלוויה ספדה לו אחותו שירה בבכי, וסיפרה על הקשר המיוחד שהיה ביניהם ועל החלטתה שלא לאפשר למחבלים לשבור את רוחה. "לנצח אתה הולך להיות חקוק בליבי. אני לא אתן למחבלים את התענוג לשבור גם את רוחי", אמרה.

בהמשך תיארה את הקרבה בינה לבין אחיה ואת הזיכרונות המשותפים שנותרו לה ממנו: "אבל רק אני ואתה יודעים מה הרגשנו אחד לשני. רק אנחנו יודעים את המחוות הקטנות שלך ושלי. שפה של סודות הייתה בינינו, שפה של מעשים. תמיד ידענו לחפות אחד על השני, לצחוק אחד על השני ולהקשיב".

את דבריה חתמה בהבטחה לשמור על זכרו: "אל תדאג, כמובן אני מרגיעה רק את עצמי. המחבלים החיצוניים לא יצליחו להכתים את מה שהיית בשבילנו ובשביל אחרים".

סמל יובל שי סוילם מובא למנוחות ערוץ 7

סוילם נפל לצד סמ"ר רון יונתן רויטמן, לאחר ששני מחבלים מחברון הגיעו ברכב לצומת יהודה בכביש 35 ופתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל במקום.

בין המחבלים ללוחמים התפתחו חילופי אש שנמשכו יותר מ-20 דקות. כוחות נוספים שהוזעקו לזירה הצליחו לאגף את המחבלים ולחסל אותם.

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הבוקר, שעות לפני ההלוויה, התראיין אביו של יובל, אמנון סוילם, לכאן רשת ב' וסיפר על הרגעים הקשים שבהם התבשרה המשפחה על נפילת בנה.

"יום שישי היה גיהנום. כשמגיעים הביתה ודופקים בדלת - לא היינו שם. הילדה שלי קיבלה אותם. את הבשורה. הודיעו לנו 'תגיעו הביתה'", שחזר האב.

לדבריו, עוד לפני שקיבל את ההודעה הרשמית, שמע ברדיו על הפיגוע והחל לחשוש כי בנו נפגע. הוא ניסה ליצור עמו קשר, אך ללא הצלחה. "שמעתי דרך התקשורת והבנתי שהבן שלי נפגע. דרך הרדיו באוטו, לא בדרך אחרת. ניסיתי להתקשר אליו, והוא לא ענה", סיפר.

במהלך הריאיון חזר אמנון לשיחה האחרונה עם בנו במוצאי שבת, שבוע לפני נפילתו. הוא סיפר כי ביקש לשמח את יובל באמצעות מחווה הקשורה לבית הכנסת ולמסורת המשפחתית.

"יש לו עלייה קבועה בבית כנסת, חמישי בבראשית. רציתי לשמח אותו, קניתי לו את העלייה הזאת", סיפר האב.

אמנון תיאר את בנו כמי שהיה קשור לבית הכנסת והקפיד להגיע לתפילות גם בתקופות שבהן שב הביתה עייף משירותו הצבאי. "ילד טוב. גם כשהיה בצבא, היה בא לבית כנסת והיה נרדם על הסטנדר. הוא היה אומר לי 'אבא, אני עייף, אבל אני בא'".

האב סיפר גם על נחישותו של יובל להתגייס לשירות קרבי ועל המאמצים שהשקיע כדי להגיע לכך. "הוא רצה להגיע לצבא, רצה להגיע לקרבי. נרשם לחדר כושר, לקח את עצמו בידיים. התאמן", סיפר.