ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את העיתונאית איילה חסון במהלך ריאיון לתוכנית "מוריה וברקו" בערוץ 13, בעקבות שאלות שהופנו אליו בנוגע לפרשת שיפוץ ביתו הפרטי ברעננה.

במהלך הריאיון נשאל בנט על הפרשה, שעוררה עניין ציבורי בעקבות שורת תחקירים שפרסמה חסון בנוגע לעבודות שבוצעו בביתו בתקופת כהונתו כראש הממשלה.

בנט התרעם על השאלה והכחיש כי שיפץ את ביתו. לדבריו, העבודות שבוצעו במקום נועדו להתאים את הבית לדרישות האבטחה הנדרשות עבור ראש ממשלה, ולא לשיפוץ פרטי.

בהמשך תקף בנט בחריפות את חסון, שפרסמה את התחקירים בנושא. "איילה חסון היא שקרנית מאוד גדולה. זה לא בסדר", אמר בנט במהלך הריאיון.