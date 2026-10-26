מרכז יכין, המרכז למחקרים אסטרטגיים לאומיים, נערך לקראת המשא ומתן הקואליציוני להקמת הממשלה הבאה ומציג תוכנית רחבת היקף.

במסגרת זו גיבש המכון חוברת המלצות בת כ-60 עמודים, הכוללת הצעות מעשיות לשינויי חקיקה, החלטות ממשלה ועדכוני נהלים בתחומי החינוך, המשפט, הביטחון, המשילות והזהות היהודית, במטרה לעגנם בקווי היסוד הממשלתיים.

בקדנציה החולפת היה המכון מעורב בשורת מהלכים מרכזיים, ובהם גיבוש רפורמת "שורשים" של שר החינוך יואב קיש. הרפורמה התמקדה בחיזוק תכני הזהות היהודית והציונית במערכת החינוך, באמצעות תגבור לימודי התנ"ך, החזרת מקצוע המולדת כמקצוע חובה והרחבת התקצוב וההכשרות לצוותי ההוראה.

במקביל, ליווה המכון חוקרי זירה פרלמנטרית, בהם חוק הבוררות בבתי הדין הדתיים שאושר במרץ 2026, תיקון בנושא מזונות ילדים בבתי הדין הרבניים שאושר בנובמבר 2025, וסיוע בניסוח הצעת החוק להגנת ביטויי יהדות במרחב הציבורי.

כעת מבקש המכון לתרגם את ניירות העמדה שחיבר לכדי תוכנית עבודה ביצועית עבור הממשלה הבאה. בתחום החינוך ממליץ המכון להבטיח תקצוב רב-שנתי לתוכנית "שורשים", לעגן שעות לימוד מחייבות במורשת ובמולדת, ולהקפיא את מתווה "הבגרות הגמישה" לתקופה של ארבע עד חמש שנים לצורך בחינת תוצאות הרפורמות ושינוי מנגנוני הפיקוח על ספרי הלימוד.

לצד השינויים במערכת החינוך, כוללת התוכנית סדרה של המלצות בסוגיות ליבה לאומיות, ובהן עדכון מסמך "רוח צה"ל", צמצום מעורבות בית המשפט העליון בהחלטות ביטחוניות, ביצוע שינויים בחוק השבות והידוק הפיקוח על העברות כספים ממוסדות המדינה. במרכז יכין מציינים כי היעד הוא להביא לעיגון סעיפים אלו בקווי היסוד של הממשלה הבאה ובלוח זמנים מוגדר ליישומם.