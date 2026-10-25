הסנקציות הכלכליות והמנהליות נגד מועמדים לשירות ביטחון שלא התייצבו כנדרש בבסיסי הגיוס צפויות להתרחב בקרוב גם למישור המוניציפלי.

על פי דיווח ב'חדשות 13', רשויות מקומיות ברחבי הארץ צפויות לקבל גישה לממשק נתונים ממשלתי, שיאפשר לבדוק באמצעות מספר תעודת זהות אם תושב מוגדר כעריק או כמשתמט משירות צבאי.

המערכת האלקטרונית פותחה בחודשים האחרונים לצורך תיאום והעברת מידע בין משרדי הממשלה, כחלק מיישום ההגבלות על שירותים אזרחיים.

כעת נבחנת הרחבת השימוש בה גם בעיריות, במטרה להשפיע על זכאותם של תושבים להטבות ולשירותים עירוניים שונים.

בין הצעדים שנבחנים כעת ברמה המוניציפלית נכללים שלילת הנחות בארנונה הניתנות על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים, ביטול סבסוד עירוני לקייטנות, חוגים, פעילויות מתנ"סים והנחות בכניסה למתקני ספורט, לצד הגבלת היכולת להקצות מבנים ונכסים עירוניים.

ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, כבר פנה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לחבר את העירייה לממשק הנתונים הממשלתי כדי להתחיל ביישום הבדיקות. עם זאת, יצירת הגישה למידע אינה מעניקה כשלעצמה סמכות אוטומטית לשלילת הטבות, וכל צעד יידרש לעמוד במבחנים משפטיים ובהחלטות של הגורמים המוסמכים.

במערכת המשפטית והפוליטית מעריכים כי רשויות מקומיות חרדיות - כדוגמת בני ברק, ביתר עילית ואלעד - אינן צפויות להפעיל מיוזמתן סנקציות מסוג זה נגד תושביהן.

מנגד, במערכת המשפטית לא פוסלים את האפשרות כי בעתיד יוגשו עתירות לבית המשפט העליון בדרישה לחייב את כלל הרשויות המקומיות להחיל אכיפה שוויונית.

מהלך זה מצטרף לשורת צעדים ממשלתיים שננקטו בתקופה האחרונה, ובהם הגבלת הסבסוד למעונות יום למשפחות שבהן האב מוגדר כעריק, לצד בחינת הגבלות נוספות בתחומי הדיור והתמיכות הממשלתיות. בשלב זה טרם פורסמו הנחיות מחייבות לכלל העיריות וטרם נקבע מועד רשמי לפתיחת הממשק.