מנהיג חסידות גור, הרב יעקב אריה אלתר (87), הגיע בשעות הצהריים (ראשון) לבית החולים "הדסה עין כרם" בירושלים לצורך טיפול רפואי מתוכנן מראש, המהווה את תחילתה של סדרת טיפולי דיאליזה שנקבעו לו לתקופה הקרובה.

אל בית החולים הגיע האדמו"ר כשהוא מלווה בבנו, הרב נחמיה אלתר, במקורביו ובכירי החסידות, בהם הגבאי האישי לייבי פזניצבסקי והעסקן מוטי בבצ'יק.

הטיפול הרפואי החל בשעה 15:30 ויימשך כשעתיים. בהיעדר סיבוכים, האדמו"ר צפוי להשתחרר לביתו בערב.

בעקבות הטיפול והצורך בתקופת החלמה ומנוחה, הודיעה הנהלת החסידות כי השבוע לא תתקיים קבלת קהל במעונו של האדמו"ר בירושלים.