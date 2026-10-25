זירת התאונה סמוך לאור עקיבא דוברות מד"א

רוכב קורקינט חשמלי כבן 25 נהרג הערב (ראשון), לאחר שנפגע מאוטובוס בכביש 4, סמוך לאור עקיבא.

צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את הצעיר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית קשה. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו בזירת התאונה.

בתאונה נפגע גם נהג האוטובוס. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה כשמצבו מוגדר קל.

חובש יחידת האופנועים של מד"א, יוסי אזולאי, וחובשי רפואת החירום רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן תיארו את המראות בזירה. "כשהגענו למקום הבחנו ברוכב הגלגינוע כשהוא שכוב בצד הכביש מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מאוטובוס במהלך רכיבה", סיפרו.

לדבריהם, מצבו של הצעיר היה אנוש ולא ניתן היה להציל את חייו. "ביצענו בדיקות רפואיות אך הפציעה שלו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו בזירה".

המשטרה שהגיעה לזירה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.