יו"ר מפלגת זהות הציג היום (ראשון) מתווה להסדרת צביונה היהודי של מדינת ישראל, המבוסס על הבחנה בין מוסדות המדינה לבין המרחב הקהילתי המקומי.

לפי התוכנית, מוסדות ממלכתיים המייצגים את המדינה יידרשו לשמור על אופייה היהודי ולכבד את השבת כיום המנוחה הלאומי, בעוד שההחלטות הנוגעות לחיי הקהילות יתקבלו בידי התושבים עצמם, ללא חקיקה כופה.

את הדברים הציג יו"ר המפלגה בריאיון בועידת "עולם קטן", שבו מתח ביקורת על הניסיון לעצב את אופייה היהודי של המדינה באמצעות חוקים הנכפים על הציבור.

במרכז המתווה עומדת ההבחנה בין המרחב הריבוני, המייצג את מדינת ישראל כולה, לבין המרחב המקומי, שבו מבקשת המפלגה להעניק לקהילות סמכות רחבה יותר לקבוע את אורח חייהן.

לדברי יו"ר זהות, מוסדות לאומיים דוגמת נמל התעופה בן גוריון ותאגיד השידור הציבורי כאן 11 צריכים לפעול באופן המכבד את השבת ואת מעמדה כיום המנוחה של העם היהודי. מנגד, בכל הנוגע להסדרים קהילתיים מקומיים, הוא מבקש לצמצם את המעורבות הפוליטית ולאפשר לתושבים לקבל את ההחלטות בעצמם.

בריאיון טען כי הניסיון לקדם את שמירת השבת באמצעות חקיקה לאורך השנים לא השיג את מטרתו, אלא דווקא העמיק את המחלוקות בחברה הישראלית.

"במשך שלושים שנה חוקי כפייה עקרים לא קירבו איש לשבת, אלא להפך - הבעירו מחלוקות מיותרות והזמינו פסיקות משפטיות שפגעו במסורת", אמר.

לדבריו, הדרך לחיזוק הזהות היהודית אינה עוברת בכפיית אורח חיים דתי, אלא ביצירת חיבור למסורת מתוך רצון והסכמה.

"שבת ויהדות מושתתות על בחירה, חיבור וכבוד הדדי, ולא על פופוליזם פוליטי", הדגיש.

בהתאם לתפיסה זו, מבקש יו"ר המפלגה להעביר את האחריות להסדרת סוגיות הנוגעות למרחב הקהילתי לידי התושבים והקהילות. בכך, לדבריו, ניתן יהיה להימנע מהפיכת מחלוקות מקומיות למאבקים פוליטיים ארציים.

"את השאלות הנוגעות למרחב הקהילתי המקומי יש להחזיר לידי התושבים והקהילות עצמן, מבלי להפוך את קודשי ישראל לכלי ניגוח בתוך העם", אמר.