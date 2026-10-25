לחברים, אכתוב מיד בפתיחת הדברים שאני לא מדבר על רבנים. לא ליד, לא בערך ולא כמעט. גם לא על אנשים בכלל.

מי שהצבעתו מוכרעת בשל היחס של רבו למפלגה - יסיים את המכתב בשורה הזאת וה' יצליח דרכו. אין בזה פחיתות כבוד לדעתי, וזה מעשה לגיטימי לחלוטין. יהיה אפילו מי שיגיד שזה מעשה במדרגה גבוהה - אך לי בכל אופן אין כלים לשוחח איתו בעניין.

אני כותב בסוגיה זו לבקשת רבים שהתעניינו ושאלוני בעניין היחס הנכון בעייני בין מפלגת נעם למפלגת הציונות הדתית. ביניהם גם תלמידי חכמים חשובים.

אני כותב לא בקלות אבל גם ללא חשש. לתפיסתי, מרגע שבחרה מפלגת נעם לישראל לעלות על המגרש הפוליטי היא העמידה עצמה לבחירת הציבור, וממילא נדרשת להיות בעלת עמדה ויכולת לנהל דיון בשאלות בעלות אופי פוליטי-מקצועי-ערכי. ודאי שיש לרבנים מה לומר בנושא, אך לתפיסתי זה לא נושא בבלעדיות אלא חלק מהלך מחשבתי שלם שכולל בתוכו בירור יסודי ומקצועי, כמו בכל שטח חיים אחר כולל אפילו בעולם הרעיוני-רוחני.

מושכלות יסוד הן כי עולם הרוח וההכוונה הרבנית הם המצפן לכל מהלך מעשי. אולם, חיבור שמיים וארץ מצריך דיאלוג מורכב ודו-כיווני, המטיל אחריות כבדה על כתפי אנשי הביצוע.מחד גיסא, נדרשת הזרמת מידע מהימנה, מפורטת ומדויקת מן השטח כלפי מעלה, המציגה בפני רבותינו את מכלול האתגרים וההזדמנויות במלואם. מאידך גיסא, בכיוון מטה, מוטלת על המבצעים המשימה לתרגם את העקרונות לכלים האופרטיביים המתאימים לשטח שבו הם פועלים.

לעמדתי, אין מדובר בהטלת ספק חלילה בעמדת רבותינו, אלא בבירור מקצועי וענייני לגבי מתודולוגיית הביצוע ואופן היישום במציאות.

עוד הקדמה קצרה וגילוי נאות - זכיתי זכות עצומה ללמוד ולצמוח בתורה בישיבת מצפה רמון אצל מורי ורבי הרב צבי. הישיבה הייתה לי בית בכל מובן, זכיתי להקים בה את ביתי בשנים הראשונות, וכל מה שאני זוכה מעט לפעול עם א-ל בשנים האחרונות הוא מכוח התורה שלמדתי. עד היום אני מחובר מאוד לישיבה, לחברים ולרבנים. נפשי קשורה בנפש הישיבה ותורתי היא תורת הישיבה.

זכות נוספת הייתה לי בשנים האחרונות להיות חלק מהצוות הקרוב ביותר לשר בצלאל סמוטריץ'. זכיתי להיות שותף ולראות מקרוב איך מתנהלת מדינה ואיך מתנהל פוליטיקאי.

שתי הזכויות הללו מעולם לא עמדו עבורי בסתירה; אדרבה, הן יונקות זו מזו ושזורות זו בזו. מבית המדרש ומעומקה של תורה יצאתי, ואל אותה תורה גדולה של הישיבה אני שב ומבקש תבונה בכל צומת הכרעה, מורכבות ואתגר בעולם המעשה.

על עשייה, השפעה ומנהיגות

בצלאל לא זקוק למחמאות שלי. רבים וטובים יותר ממני כבר דיברו בו באופן נחרץ, חד-משמעי ומעל לכל ספק. ובכל זאת, נדמה לי שיש כוח ועניין כשאני כותב אליכם מתוך היכרות קרובה.

בצלאל הוא פוליטיקאי ששם ה' שגור בפיו, ונאמנותו לתורת משה ולדרך הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה היא מוחלטת. בהמשך לכך, בצלאל הוא איש מעשה. איש מעשה בעל יכולת מופלאה לקשור בין רעיון לביצוע ולהגשים חלומות ויעדים באומנות הפוליטית. ראיתי מקרוב איך רעיון שעולה על שולחנו של בצלאל מובא תחילה לבחינה ערכית, ואם מוחלט לקדמו - הוא נכנס ל"מכונת הביצוע" הכי טובה במדינה: מעמיקים, מתכננים, בוחנים אם ואיזה כוח פוליטי נדרש להפעיל ובאיזו עוצמה, האם הנושא מתאים לעבודת פקידות אחורית? או שנדרשת חקיקה? החלטת ממשלה? ולבסוף מיישמים את שהוחלט באומנות המשלבת אומץ לב ציבורי עם חכמה מעשית.

היו בישראל פוליטיקאים רבים יראי שמיים. היו גם פוליטיקאים מוכשרים. היו גם שרי אוצר וחברי קבינט בכירים בעלי יכולת השפעה גבוהה על ראש הממשלה ועל המדינה בכלל. אך לא היה בישראל פוליטיקאי ששם שמיים שגור בפיו, בעל כישרון ועם יכולת השפעה כל כך דרמטית ועמוקה כמו בצלאל סמוטריץ'. עברו על ההיסטוריה הפוליטית בישראל ושפטו בעצמכם.

בצלאל הוא אחד האנשים המשפיעים ביותר על מדיניות הממשלה כיום בכל התחומים - ביטחונית, כלכלית, משפטית, ובהחלט גם בהקשרים הנוגעים לעולם הרוח, הזהות והחינוך של מדינת ישראל. זכינו שהיום יושב על ההגה של מדינת ישראל, בפורומים הכי רגישים וחשובים, תלמיד מובהק של תלמידי הרב צבי יהודה, הקורא בשם ה' בכל הזדמנות.

קראו זאת שוב - היום, בזמן שאתם פועלים בכל גזרותיכם החשובות, האיש מספר 2 או 3 במדינת ישראל הוא בן תורה, תלמיד חכם הקשור בעבותות בתורת ארץ ישראל. ובזה מבקשת מפלגת נעם לישראל לפגוע . אלו מילים קשות, הן פוצעות אותי כשאני כותב אותן, אך זוהי האמת ומצווה לומר אותה לתועלת.

מפלגת נעם במערכת הפוליטית

ומדוע? מה ראתה מפלגת נעם לישראל חשיבות רבה כל כך עד כדי ריצה באופן שמסכן את שלטון הימין בכלל, ואת הדומיננטיות של השר סמוטריץ' בממשלה בפרט?

הטענה כאילו מפלגת הציונות הדתית לא עסקה מספיק בסוגיות החינוך, הזהות היהודית והמאבק בפרוגרס - פשוט אינה נכונה. מדובר בטענות שנובעות מחוסר היכרות וחוסר יכולת להתמודד עם המערכת הפוליטית. מפלגת הציונות הדתית עסקה רבות בנושאים האלה, הישגיה בפועל בקדנציה היוצאת עולים בהרבה על אלה של מפלגת נעם.

אבל לב הדיון אינו כמה סעיפים נכתבו בחוברת זו או אחרת לכאן או לכאן. הדיון נעוץ בתפיסה פוליטית שגויה בבסיס הדרך של מפלגת נעם.

מפלגת נעם מובילה קו שקובע שסוגיות הזהות צריכות להיות כמעט הנושא היחיד שעל הפרק. מדוע? כי אלמלא כך, למה בכלל נדרשת מפלגה נפרדת? מדוע לא להשפיע מתוך מפלגה קיימת, שחולקת איתה עולם ערכי זהה ב-95% מן הסוגיות? מתוך הדברים שנאמרים מפורשות על ידי נציגי נעם, עולה כי מבחינתם מפלגה שאינה מעמידה את הנושא הזה בלבד ועצם הקמתה נועדה רק עבורו - פסולה, ולכל היותר ניתן לקיים איתה חיבור טכני. זוהי טעות פוליטית יסודית.

אין שום סתירה בין ההבנה שסוגיות החינוך והזהות היהודית הן הסוגיות החשובות ביותר כיום בזירה הישראלית, לבין הצורך להוביל מפלגה בעלת עושר ועומק של רעיונות שיכולים לדבר לקהלים רחבים.

מקום המדינה ועד היום, אין אף מפלגה שחרטה על דגלה נושא יחיד והצליחה לשרוד בפוליטיקה. כשיוצאים לבחירות, חייבים להתאים את עצמנו לכללי המשחק הדמוקרטיים - אבל נעם מתעלמת מ-3.25 כללים מרכזיים: 3.25% של אחוז החסימה.

כדי לנצח ולעבור את הרף הזה, צריך לגייס תמיכה של כ-170 אלף מצביעים. לשם כך נדרש סל ערכים רחב - לא מטושטש ולא מצומצם, אלא תפיסת עולם שלמה שיש בה עמדות ברורות בחינוך, בביטחון, בהתיישבות ובכלכלה. זו הדרך היחידה לאגד ציבור משמעותי ולבנות כוח פוליטי אמיתי.

אמת, זה לא יהיה מושלם. "הֶפְסֵק מוּכְרָח לִהְיוֹת בֵּין תֹּכֶן הָאִידֵאָל הַמֻּפְשָׁט שֶׁל מְגַמַּת הַכֹּל וּבֵין הַמִּתְגַּלֶּה מִמֶּנּוּ בַּהֲוָיָה בְּפֹעַל" - בהאי קאמר. מי שמחפש מושלם, שיבחר זירת פעולה אחרת. ברגע שאתה מבקש את האמון של 170 אלף איש, אתה מוכרח לדבר לכל אותם המצביעים. חשבון פשוט. הניסיון מוכיח (וגם ההיגיון) שלשם כך נדרש רוחב - לא טשטוש, רוחב.

נקודה זו מחויבת המציאות גם בעת המעשה הפוליטי לאחר כניסת מפלגה לכנסת: היכולת להצליח מחייבת שיתוף פעולה עמוק עם מגוון רחב של קהלים ויעדים. היכולת הזו לקדם את הרעיונות שלך בשיתוף פעולה עם גורמים שלא למדו בהר המור ולא קמו בבוקר למלחמה נגד הפרוגרס היא יכולת שלא ניתן להסתדר בלעדיה דקה אחת במערכת הפוליטית. יש קשר ברור בין כישלונה של מפלגת נעם בשתי הסוגיות - חיבור נכון ואיגוד מספיק קהלים בהתמודדות לכנסת, ועבודה בשיתוף פעולה בתוך הכנסת - לבין חוסר הבנה של אופן פעולתה של מערכת פוליטית.

מפלגת נעם לא הצליחה במשימתה בכנסת האחרונה. חד וחלק. נכשלה בחקיקה, נכשלה בסוגיות תקציביות ונכשלה בביצוע פעולות ממשלתיות שונות. ולמרות מה שפעילי הטלפניה (שאפו על עבודת שטח מעולה ומשפיעה) של מפלגת נעם אומרים לכם, זה לא בגלל שהיא הייתה סיעת יחיד (שזה בפני עצמו חוסר הצלחה הנובע מתוך אותן נקודות בדיוק שעליהן כתבתי לעיל - רק תארו לכם מה יכלה לפעול מפלגת נעם בכנסת האחרונה אילו הייתה נתמכת פוליטית על ידי בצלאל סמוטריץ'). גם סיעת יחיד יכולה להצליח כאשר היא מוצאת את הדרך לשאת ולתת עם הגורמים השונים במערכת הפוליטית וכאשר היא מבינה את אופן הפעולה ומעמיקה בשיטות ובכלים. מפלגת נעם מצאה את עצמה פורשת מהממשלה ומצביעה נגד תקציב המדינה בזמן מלחמה כאשר אין ולא תהיה ממשלה יותר קרובה למפלגת נעם בתפיסותיה. זה מספר את כל הסיפור.

על חידודים וצעקות

מפלגת הציונות הדתית הצליחה מעל לכל שיעור בכל יעדיה, כולל בסוגיות החינוך והזהות היהודית. הצלחנו, בסייעתא דשמיא רבה, לנווט את המדיניות הביטחונית של ישראל בתוך מלחמה, לפעול למען עולם החינוך בצורה בלתי רגילה בתקציבים דרמטיים, לחזק את מעמד הרבנות ופעלנו למען הזהות היהודית בכל האוכלוסיות ובצורה שלא השאירה מקום לספק אצל כל העוסקים בסוגיה זו בחברה הישראלית, כולל אלו הקשורים באופן העמוק ביותר לישיבת הר המור ולמוסדות הקשורים במפלגת נעם. מחוץ לישיבה, בעולם המעשה, אין אף גורם שנשאר אדיש לפעילות המפלגה בתחום זה.

ובכל זאת - מה חטאה המפלגה לדעתם? שזה לא בדיוק הדבר הראשון במעלה, ושזה לא עומד לבד בראש הצריח ללא שום דבר אחר. "מפלגה שלא לקחה אחריות על הנשמה של האומה אלא רק על 'הגוף'", טוען קמפיין מפלגת נעם במתק שפתיים מתוכנן היטב - אמירה רחוקה מאוד מן המציאות. מה שעשתה מפלגת הציונות הדתית לנשמת המדינה, לא תעשה מפלגת נעם (במובחן מהישיבות שמהן צמחה נעם) גם בעשר קדנציות.

"אם ככה, למה אתם לא צועקים את זה בקול גדול ומדברים על זה? חשוב שידברו על זה ושזה יהיה ברור, חשוב שזה יהיה הדגל" - אז זהו, שבעשייה הפוליטית זה לא חשוב; לפעמים זה אפילו מזיק.

היום כולם מדברים על מהפכת ההתיישבות והפעולות המדהימות שזכינו לעשות בה. משך כמעט שנתיים לא אמרנו על כך מילה בתקשורת ובחוץ. פעלנו בחכמה ובשכל בנבכי התהליכים והפקידות על מנת להביא שינוי יסודי ביהודה ושומרון, וסוד הצלחתנו היה עבודה שקטה, בלי רוח וצלצולים. לאחר זמן, ולאחר למידה מעמיקה של מצבה המדיני של ישראל בהיבטי יהודה ושומרון (חילופי ממשל אמריקאי, מלחמת שמחת תורה וסוגיות משפיעות נוספות), מצאנו לנכון לשקף את הפעילות, אך גם כעת ישנן פעולות שאינן מדוברות בקול מתוך הרצון להצליח ולא רק לדבר.

מי שחושב שהשינוי המיוחל בסוגיות החינוך והזהות יבוא מתוך דיבורים ודרישות קולניות, לא מכיר ולא מבין את המטריה ואת המרחב שבו הוא עובד. ישנם מספר גופים, חלקם מוכרים היטב לאנשי מפלגת נעם ולגורמים הקשורים בישיבות, שמחוללים שינוי דרמטי בכותלי משרד החינוך בסיוע מפלגת הציונות הדתית. לא שמעתם על זה. גם לא תשמעו בקרוב. אבל זה סוד ההצלחה: פעולה חכמה, מדויקת, מודעת למרחב, תוך שיתוף פעולה ומקסום הכוח הפוליטי באומנות ובמקצוענות.

חשבונות פוליטיים: סקרים ומחירים

מילה על חשבונות פוליטיים - במפלגת נעם אומרים בימים האחרונים שיש "היתכנות ממשית לעבור את אחוז החסימה". אז רבותיי, להלן התחזית - מפלגת נעם לא יכולה לעבור את אחוז החסימה. היא לא יכולה להתקרב לזה. מעולם בישראל לא הייתה מפלגה שלא עברה באף סקר אך עברה בפועל את אחוז החסימה, בוודאי לא מפלגה שלא עברה בסקרים את האחוז הבודד. זה לא קיים, לא יכול לקרות, וחבל על הזמן.

יתרה מכך - גם מפלגות חדשות שהיו על סף אחוז החסימה ואפילו עברו בסקרים, לא עברו כמעט אף פעם (הימין החדש, פייגלין, אורלי לוי ועוד ועוד). אם עוד לא שכנעתי אתכם שמפלגת נעם לא עוברת את אחוז החסימה ולא קרובה אליו בכלל, יש לי בקשה אחת אליכם: כשיגיעו תוצאות האמת, תחזרו למי שאמר לכם שאתם עומדים לעבור או קרובים לעבור, ותדרשו דין וחשבון. זה לא שוק, אלא הנשמה של המדינה. אין דבר כזה להגיד "יש סיכוי ממשי לעבור" ואז לקבל 20 אלף קולות. זו איננה טעות לגיטימית. ואם זה יקרה - דרשו מהם דין וחשבון, לא על הערכים שלהם אלא על המקצוענות שלהם. הכל קשור להכל; פוליטיקה היא מקצוע, וגם בזה זה בא לידי ביטוי.

עכשיו בואו נדבר על הסיכון ועל המחיר. אומרים במטה נעם: "בכל מקרה לא מקימים ממשלה כעת, אין לימין 61 - אז זה הזמן שלנו לנסות להתחזק". עוד חוסר הבנה בקריאה הפוליטית של המצב.

ראשית, ישנם סוקרים רציניים ששמים את הימין צמוד ל-60 מנדטים. במצב כזה, 15 אלף קולות יכולים להיות ההבדל בין ממשלת ימין מלאה לבין ממשלת שמאל - בקטנה. אבל גם אם נאמר שהסוקרים מנבאים לגוש הימין 50-52 מנדטים בלבד, עדיין יש חשיבות רבה לכל מנדט. השאלה האם השמאל יידרש לשתף פעולה עם המפלגות הערביות היא שאלה דרמטית ביחס ליכולת ההישרדות של אותה ממשלה. לא דומה ממשלת שמאל שבה יש 61 מנדטים למפלגות הציוניות מהשמאל, לבין ממשלה הנשענת על גוש השמאל ומפלגת רע"מ (שאיתה הם כבר ישבו בעבר), ולבין ממשלה שנדרשת לשתף פעולה אפילו עם הרשימה המשותפת. שאלה זו היא מכרעת מאוד גם ביחס לסיכוי של אותה ממשלה לקום, וגם בשאלה כמה זמן תשרוד. שאלה זו יכולה - ועל פי הסקרים הנוכחיים היא אכן - להיות מוכרעת במנדט אחד לכאן או לכאן. קחו סקר ממוצע ותעשו את החשבון בעצמכם. כל מנדט נוסף לגוש הימין, גם אם אינו מביא ל-61 אלא ל-55 או 54, משפיע באופן דרמטי על היכולת של הצד השני להקים ממשלה יציבה.

סיכום

לסיכום, לתורת ארץ ישראל יש היום בכנסת ובממשלה נציג ומפלגה שלמה ואיכותית שמגשימה את ערכי הציונות הדתית התורנית באופן מדהים ויוצא דופן. שאלו את עצמכם אם הדיוק האידיאולוגי, לכאורה, של מפלגת נעם מצדיק את החלשת הכוח הזה, ובנוסף - האם הוא מצדיק את הגדלת הסיכויים של השמאל להקים ממשלה עם המפלגות הערביות.

אם ממשלה כזו תקום לבסוף, תאמינו לי שלא תהיה לכם הפריבילגיה להתעסק בזהות היהודית של המדינה. אני ואתם ניפגש ברחוב יחד במלחמה על כל מה שיקר וקדוש לנו, ונתגעגע לסמוטריץ' "שלא חורט על דגלו" את החינוך והזהות היהודית.

רגע לפני שאתם לוקחים את הפתק של נעם לישראל בקלפי - תסתכלו על הפתק של יאיר גולן, של רע"מ, של הרשימה המשותפת. לפחות שתרעד לכם היד.

בחברות ובשותפות אמת, מלב אל לב, יוני דנינו.