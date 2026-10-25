יותר מ-20 אלף שוטרים צפויים להיפרס ברחבי הארץ ביום שלישי הקרוב, במסגרת היערכות משטרת ישראל לבחירות לכנסת ה-26.

הערב (ראשון) הוצגה תוכנית האבטחה וההיערכות בפני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שהביע שביעות רצון ממוכנות המשטרה לקראת פתיחת הקלפיות.

בפגישה השתתפו מפכ"ל המשטרה דני לוי והממונה על הבחירות במשטרה תנ"צ אלי פינטו. השניים הציגו בפני סולברג וממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, את פקודת ההיערכות המבצעית ואת הצעדים שנועדו להבטיח את טוהר הבחירות, לשמור על הסדר הציבורי ולאפשר לציבור להגיע לקלפיות בביטחון.

המפגש התקיים במסגרת שיתוף הפעולה בין המשטרה לוועדת הבחירות המרכזית, לאחר חודשים של עבודת מטה והכנות ליום ההצבעה.

בתום הפגישה שיבח השופט סולברג את היערכות המשטרה ואת התיאום בין הגופים. "אני מודה למפכ"ל המשטרה על ההירתמות. המשטרה ערוכה בצורה הטובה ביותר", אמר. לדבריו, רמת המוכנות נובעת משיתוף הפעולה ההדוק עם ועדת הבחירות לאורך התהליך.

עו"ד דין ליבנה הוסיף הדגיש כי ההיערכות המשטרתית לא תסתיים עם סגירת הקלפיות, אלא תימשך גם בתקופה שלאחר יום ההצבעה, עד לפרסום התוצאות. ליבנה הגדיר את פריסת הכוחות המתוכננת כנרחבת וחסרת תקדים.

המפכ"ל דני לוי התחייב מצדו כי המשטרה תפעל להבטחת תקינותו של יום הבחירות ולשמירה על זכות ההצבעה.

לדבריו, בחודשים האחרונים הובילו מפקדי המשטרה והשוטרים עבודת הכנה יסודית ומקצועית, בהובלת מנהלת הבחירות המשטרתית. "אני סומך על כלל השוטרים, הלוחמים והמתנדבים שיפעלו במקצועיות המאפיינת את משטרת ישראל ויאפשרו לציבור לממש את זכות ההצבעה".