ארבעה רבני ישובים בהתיישבות פרסמו הודעה משותפת בעקבות האירוע שהתרחש באחת מגבעות שילה, שבמהלכו, לטענת המתיישבים במקום, נשרפו זוגות תפילין וספרי קודש בעת פינוי הגבעה.

בהודעתם כתבו הרבנים: "שמענו בזעזוע את המקרה שהתרחש באחת מגבעות שילה, שבו לטענת המתיישבים בגבעה נשרפו במהלך פינוי זוגות תפילין וספרי קודש".

הרבנים קראו לצה"ל לבדוק את נסיבות האירוע ולהעמיד לדין את האחראים, ככל שיתברר כי הייתה רשלנות חמורה או פגיעה מכוונת. "אנו קוראים לצה"ל לחקור היטב את המקרה, ובמידה והייתה כאן רשלנות פושעת, או חמור מכך - זדון, להעמיד את האחראי לכך לדין".

על ההודעה חתומים הרב אברהם יצחק שורץ, רב העיר קריית ארבע; הרב אריאל בראלי, רב היישוב בית אל; הרב אוהד קרקובר, רב היישוב כוכב השחר; והרב יאיר פרנק, רב היישוב עמיחי.