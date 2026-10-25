יומיים לפני הבחירות לכנסת, תיעוד מכנס בחירות של יהדות התורה בנתיבות מעורר סערה פוליטית. בסרטון שפורסם הערב (ראשון) ב כאן חדשות נראים משתתפי הכנס שרים בהתלהבות נגד ההתייצבות בלשכות הגיוס, באירוע שבו השתתפו יו"ר המפלגה יעקב אשר והרבנים לנדו והירש.

במהלך הכנס שרו המשתתפים: "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים".

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, תקף בעקבות הפרסום את יהדות התורה ואת הממשלה בראשות בנימין נתניהו, וקשר בין הקריאות שנשמעו בכנס לבין מדיניות הגיוס של הקואליציה.

"התיעוד המקומם הוא תמונת הסיום של ממשלת ההשתמטות של נתניהו", מסר איזנקוט. "ככה תיזכר הממשלה הזו שקידמה השתמטות בשעת מלחמה רב זירתית".

גם יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב בחריפות לתיעוד. הוא מתח ביקורת על בכירי המפלגות החרדיות וטען כי אין לו ציפיות לשינוי בעמדותיהם.

"מיעקב אשר, מדרעי, מגולדקנופף אין לי שום ציפיות. הם בצורה מובהקת נגד מדינת ישראל, נגד צה"ל", אמר בנט.