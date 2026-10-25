הלך לעולמו הרב יהודה חייק ז"ל (57), שפעל במשך שנים להפצת תורה, למסירת שיעורים ולקירוב לבבות ברחבי הצפון.

הרב חייק, שהתגורר בקצרין, היה בעל כושר לכהן כרב עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל. במהלך השנים מסר שיעורי תורה ברחבי הארץ והפעיל ערוץ יוטיוב להפצת שיעוריו ודברי התורה שלו.

בצעירותו למד אצל הרב יעקב אדלשטיין ז"ל, הרב אברהם דב אויערבך ז"ל, אחיו של הרב שלמה זלמן אויערבך ז"ל, והרב יעקב זינגר ז"ל. כמו כן, למד בישיבת סלבודקה ובכולל של הרב יעקב אדלשטיין.

הרב חייק זכה לחשיפה ציבורית כאשר הגיע למשכן הכנסת במסגרת מאמציו לקדם את מועמדותו לתפקיד הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי לישראל.

בראיון שהעניק באותה תקופה לערוץ 7 סיפר על הרקע התורני שלו ועל רצונו לפעול לשיפור שירותי הדת בישראל. "יש לי עבר תורני גדול", סיפר אז, וציין כי עבר את מבחני הרבנות הראשית וכי הוא מבקש לקדם פתרונות הלכתיים בתחומי הכשרות, העגונות ונושאים נוספים."אני אולי נשמה כוללת שיכולה לתת מענה לציבור כולו"

אחד החלקים המיוחדים בראיון היה סיפור חייו האישי. הרב חייק סיפר כי בצעירותו עסק בשירה והיה סולן בבית הספר בטקסי הזיכרון לחללי צה"ל, ובהמשך התקרב לתורה ולמצוות והקדיש את חייו ללימוד התורה. "אני חוזר בתשובה", סיפר לערוץ 7. "בצעירותי הייתי שר שירי ארץ ישראל, הייתי סולן בית הספר בטקס לחללי צה"ל ואחר כך התקרבתי לתורה ולמצוות".

הרב חייק ראה בסיפור חייו ובמשפחתו ביטוי לחיבור בין חלקי החברה הישראלית. בראיון סיפר כי אחד מבניו שירת כלוחם בחטיבת כפיר, שניים מבניו למדו בישיבות הסדר, וילדים נוספים למדו במוסדות חרדיים.

המועצה הדתית קצרין פרסמה הודעת אבל והשתתפה בצערה הכבד של משפחת חייק על פטירתו. הלווייתו נערכה היום (א') בשעה 12:00 בבית העלמין קצרין. המשפחה יושבת שבעה בביתה ברחוב הספיר 8 בקצרין.