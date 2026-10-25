משה פייגלין, המוצב במקום השני ברשימת הציונות הדתית-זהות לכנסת, הביע במהלך משא ומתן עם המפלגה הכלכלית של ירון זליכה נכונות לשבת בממשלה בראשות גדי איזנקוט - אך היתנה זאת בקבלת תיק הביטחון.

בכאן חדשות פורסם כי הדברים נאמרו בחודש אוגוסט, במסגרת מגעים שלא הבשילו לאיחוד בין מפלגת זהות למפלגתו של ירון זליכה.

על פי הדיווח, במהלך השיחות ביקשו המשתתפים מפייגלין להבהיר אילו שותפויות פוליטיות הוא מוכן לשקול. בתגובה אמר, לדברי גורמים שנכחו בחדר: "אני לא פוסל גם את איזנקוט כראש ממשלה, נניח בתמורה לתיק הביטחון".

לפי הדיווח, זליכה היה שבע רצון מתשובתו של פייגלין, משום שביקש להותיר פתוחה את האפשרות להצטרף לממשלות בהרכבים פוליטיים שונים. אלא שהמשא ומתן בין הצדדים הסתיים זמן קצר לאחר מכן ללא הסכמות, מסיבות אחרות.

בהמשך חתם פייגלין על הסכם לחיבור טכני עם מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. במסגרת ההסכם שובץ במקום השני ברשימה המשותפת, תוך שמירה על האפשרות לפעול כסיעה עצמאית בכנסת הבאה.

עם זאת, בהסכם הכתוב בין פייגלין לסמוטריץ' נכלל סעיף המחייב את הצדדים לתמוך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה.

במפלגת זהות אישרו בתגובתם כי האפשרות של ממשלה בהשתתפות איזנקוט עלתה במהלך השיחות עם זליכה, אך טענו כי הדברים נאמרו במסגרת בחינת תרחישים היפותטיים, ולא כהתחייבות פוליטית.

"במהלך המשא ומתן עם זליכה נבחנו אפשרויות היפותטיות שונות כדי למפות את גבולות הגזרה של הצדדים ולבדוק היתכנות להליכה משותפת".

בזהות הסבירו כי אחד התרחישים שנדונו היה הקמת ממשלה רחבה בהשתתפות הליכוד, שבמסגרתה יכהן פייגלין כשר הביטחון ויוכל לקדם את מדיניותו.

לדברי המפלגה, פייגלין הבהיר כי בתנאים אלה לא יתנגד להסדר רוטציה שבו איזנקוט יכהן כראש הממשלה בחלק מתקופת כהונתה. בזהות השוו זאת לתרחיש שלטענתם נתניהו עצמו הסכים לו לאחרונה.

"המשא ומתן כולו פוצץ על ידי זליכה לאחר שטען כי פייגלין 'ימני מדי'", נמסר מזהות. לטענת המפלגה, בין הסיבות לכך היו עמדותיו של פייגלין בנוגע למרדנות במגזר הערבי ולסכנה הביטחונית בבתי החולים.

עוד טענו בזהות כי זליכה הקליט בסתר את שותפו למשא ומתן, והאשימו אותו בהפצת מידע חלקי מתוך כוונה לפגוע בפייגלין.

"העובדה שזליכה בחר להקליט בסתר שותף למשא ומתן, וכעת מפיץ חצאי אמיתות ומניפולציות מתוך ניסיון שקוף לפגוע בו היא מאכזבת בלשון המעטה".

מהמפלגה הכלכלית של ירון זליכה נמסר בתגובה: "לא נתייחס למגעים עם פייגלין".