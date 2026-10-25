ריקודי חנוכת בית הכנסת צילום: ללא

בשכונת אביעד החדשה נערך הערב (ראשון) טקס חגיגי לחנוכת בית הכנסת השכונתי, כשנה בלבד לאחר הקמת השכונה.

באירוע השתתפו ראש מועצת קריית ארבע-חברון ישראל ברמסון, רב העיר הרב אברהם יצחק שוורץ, ראש ישיבת שבי חברון הרב חננאל אתרוג, זאב חבר (זמביש), אישי ציבור, רבנים ועשרות מתושבי השכונה.

שכונת אביעד, שהוקמה לפני פחות משנה, מונה כיום למעלה מ-25 משפחות. חנוכת בית הכנסת החדש מהווה אבן דרך נוספת בהתבססותה של השכונה, והוא צפוי לשמש מרכז לתפילה, ללימוד תורה ולפעילות קהילתית עבור המשפחות המתגוררות במקום.

הטקס התקיים באווירה חגיגית, בהשתתפות משפחות השכונה ותושבים נוספים מקריית ארבע, שבאו לציין את השלמת הקמתו של המבנה הציבורי החדש. האירוע נחתם בריקודים ובסעודת מצווה.

ראש המועצה ישראל ברמסון התייחס בדבריו לשיתופי הפעולה שאפשרו את הקמת השכונה ולהמשך פיתוח ההתיישבות באזור.

"השכונה הזו הוקמה וצומחת בזכות שיתוף פעולה מצוין עם שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק ושר הביטחון ישראל כ"ץ, תנועת אמנה, ישיבת שבי חברון ושותפים נוספים שהבינו ברגע האמת את המשימה והמשמעות הלאומית", אמר ברמסון.

לדבריו, "תוך שנה בלבד קיימת כאן שכונה תוססת עם בית כנסת מפואר, וזו עדות לעוצמה, לחזון ולמחויבות שלנו. נמשיך להתיישב בכל גבולות עיר האבות ולייצר פתרון מהיר לזוגות צעירים".