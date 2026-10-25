יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה על מחיקת העתירה שהגישו גדי איזנקוט ומפלגת ישר נגד יו"ר תנועת תקומה, ברל'ה קרומבי, בעקבות קמפיין שלטי החוצות "תודה לממשלת ישראל".

במסגרת ההליך טען קרומבי כי השלטים שבמוקד המחלוקת הוסרו עוד לפני הגשת העתירה.

העתירה הוגשה בעקבות קמפיין ארצי שבו הציגה תנועת תקומה מסרים המשבחים את הישגי הממשלה בקדנציה האחרונה. בין היתר הופיעו בשלטים, לפי העתירה, נתונים שהציגו מארגני הקמפיין כהישגים, ובהם "104 יישובים חדשים ביו"ש" ו-"70% מעזה בשליטת צה"ל".

איזנקוט ומפלגתו טענו כי מדובר בתעמולת בחירות לטובת מפלגות הקואליציה, אף שהפרסומים לא כללו קריאה מפורשת להצביע עבורן. בעתירה צוין כי השלטים הוצבו בכניסה לירושלים, בציר תנועה מרכזי ובמקומות נוספים.

לטענת העותרים, העיתוי שבו פורסמו השלטים, פחות משלושה שבועות לפני הבחירות לכנסת, ותוכנם החיובי כלפי הממשלה מלמדים כי מדובר בקמפיין בעל אופי פוליטי.

"תקומה בוחרת להשקיע בפרסום חוצות נרחב שכל תכליתו להציג את ממשלת ישראל כמי שהצליחה בתחומי הביטחון, ההתיישבות, הכלכלה וביטחון הפנים", נכתב בעתירה.

עוד נטען כי הקמפיין מעניק למפלגות הקואליציה שירות תעמולתי באמצעות הצגת הישגיהן הנטענים תחת מסר אחיד וחיובי. העותרים הדגישו כי השימוש במילה "תודה" אינו שולל, לטענתם, את אופיו הפוליטי של הפרסום.

במסגרת העתירה התבקש השופט סולברג להורות לקרומבי להסיר את הקמפיין.

מנגד, בתגובה שהגיש קרומבי לוועדת הבחירות באמצעות עורך הדין יצחק בם, נטען בין היתר כי שלטי הענק כבר הוסרו לפני שהוגשה העתירה. בהמשך הורה סולברג על מחיקת ההליך.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביקשה ארכה להגשת תגובתה לעתירה, אולם בעקבות מחיקתה לא נדרשה עוד להגיש את עמדתה.

קרומבי בירך על סיום ההליך ומתח ביקורת חריפה על איזנקוט ועל עצם הגשת העתירה.

"עצוב שאנשים שרוממות הדמוקרטיה בגרונם, מנסים להשתיק אזרחים שמביעים עמדתם בצורה לגיטימית וכחוק. די לצביעות", אמר יו"ר תקומה.

קרומבי אף הזמין את איזנקוט לעימות פומבי על הישגי הממשלה: "אני מזמין את אייזנקוט, לעימות, בכל שעה, בכל מקום ובאנגלית - בעימות הוא יחשף להיקף ההישגים של הממשלה, ונחשוף את הצביעות שלו".