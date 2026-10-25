יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה את עתירת 'משמר החינוך הממלכתי' נגד מפלגת הציונות הדתית, שבמסגרתה נטען כי המפלגה עושה שימוש במשאבי ישיבות ההסדר ובתלמידיהן לצורך תעמולת בחירות.

בעתירה נטען כי מתקיימת פעילות פוליטית במוסדות תורניים הנתמכים מכספי המדינה, וכי תלמידי ישיבות ההסדר משתתפים בפעילות הקמפיין של המפלגה.

בהחלטתו קיבל סולברג את הצהרת הציונות הדתית שלפיה המפלגה אינה עושה שימוש במשאבים ציבוריים לצורכי תעמולה.

המפלגה הצהירה כי אנשיה "אינם עושים שימוש בכספים, בנכסים, במתקנים או בכוח אדם של ישיבה, מכינה או מוסד תורני נתמך כלשהו", וכי פעילות הבחירות ממומנת מכספי המפלגה, מתקיימת באולמות שהיא שוכרת ומבוצעת בידי מתנדבים.

סולברג הדגיש כי הצהרות אלה מחייבות את המשיבים, וכי מסירת הצהרה שאינה אמת במסגרת הליך משפטי עלולה לשאת השלכות משפטיות.

באשר להשתתפות תלמידי ישיבות ההסדר בפעילות פוליטית, הבהיר השופט כי תלמידים הנמצאים בתקופת שירות ללא תשלום (של"ת) הם חיילים, וכי ההיתר שניתן להם מוגבל לנוכחות פסיבית בכנסים פוליטיים, ולא לפעילות תעמולה אקטיבית כגון גיוס מצביעים או נאומים בכנסים.

החלטה זו מעלה שאלה ביחס לחמ"לי הטלפונים הפועלים, על פי הטענות, בישיבות הסדר שונות: ככל שמדובר בפעילות לגיוס מצביעים שבה משתתפים תלמידים בתקופת של"ת, היא עשויה לחרוג מגבולות הפעילות הפסיבית שהגדיר השופט. עם זאת, בהחלטה שהוצגה לא נקבע כי חמ"לי הטלפונים הללו אכן פועלים בניגוד לדין.