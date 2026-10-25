טלטלה פוליטית בסרביה: הנשיא לשעבר אלכסנדר ווצ'יץ' הודה הערב (ראשון) בהפסד בבחירות לפרלמנט מול רשימה המזוהה עם מחאת הסטודנטים, שצמחה בעקבות אסון תחנת הרכבת בנובי סאד.

על פי התחזיות הראשוניות שהציג ווצ'יץ' עצמו, הרשימה היריבה צפויה לזכות ברוב מוחלט בפרלמנט ולסיים את שלטונה של המפלגה הפרוגרסיבית הסרבית (SNS), שנמצאת בשלטון מאז 2012.

בהצהרתו העריך ווצ'יץ' כי רשימת הסטודנטים תזכה ב-135 עד 140 מתוך 250 מושבי הפרלמנט, בעוד מפלגתו תקבל כ-105 מושבים.

עם זאת, הוא הבהיר כי מדובר בנתונים המבוססים על מדגם, וכי תוצאות הבחירות הרשמיות עדיין לא פורסמו.

בעקבות התחזיות החלו חגיגות ברחבי סרביה. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על התאספויות של תומכי רשימת הסטודנטים, ובחלק מהמוקדים בבלגרד הגיעו פעילים עוד לפני פרסום הנתונים הראשוניים.

לצד החגיגות, קראו נציגי הרשימה לתומכיהם להקפיד על התנהלות מסודרת במהלך ספירת הקולות. כדורסלן העבר דיאן בודירוגה, שהתמודד מטעם הרשימה, ביקש מהציבור להישאר בקרבת מוקדי ההצבעה, לסייע למשקיפים וללוות את הליך הספירה בשקט. הרשימה אף הזהירה את תומכיה מפני התקהלויות סמוך לריכוזי שוטרים ולאנשים שאינם לובשים מדים בבירה.

ווצ'יץ', שכיהן בעבר כראש הממשלה ובהמשך כנשיא סרביה, התפטר מתפקיד הנשיא בחודש שעבר כדי להתמודד בבחירות ולנסות לשוב לראשות הממשלה

המהפך הפוליטי המסתמן בסרביה מתרחש לאחר שנים שבהן הידקה בלגרד את יחסיה עם ישראל, במיוחד בתחומי הביטחון, רכש אמצעי הלחימה ושיתוף הפעולה הטכנולוגי.

במהלך כהונתו של ווצ'יץ' התקיימו גם קשרים מדיניים תכופים בין המדינות. בספטמבר 2024 ביקר נשיא המדינה יצחק הרצוג בבלגרד ונפגש עם ווצ'יץ', ובהמשך נפגשו השניים פעם נוספת במסגרת הפורום הכלכלי בדאבוס. באפריל השנה הודיעו ישראל וסרביה על השקת דיאלוג אסטרטגי לחיזוק היחסים ביניהן.

אחד הביטויים המרכזיים להתרחבות שיתוף הפעולה הביטחוני היה הקמת מפעל בסרביה להרכבת כלי טיס בלתי מאוישים מתכנון ישראלי. במקביל, הכריז ווצ'יץ' על כוונה לפתוח לפחות שלושה מפעלים נוספים, בשיתוף גורמים ישראליים. לצד הקמת מפעל הכטב"מים, שתי המדינות קידמו עסקאות נשק בהיקפים נרחבים.