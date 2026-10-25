אגודה אחת | להקת אורות בשיר תפילה לאחדות🤍

בעיצומו של שבוע הבחירות, כשהמחלוקות והשיח הציבורי נמצאים בשיאם, להקת "אורות" מוציאה שיר חדש המבקש להעביר מסר של אחדות דווקא מתוך חילוקי הדעות.

השיר, שנולד עוד בתקופת הרפורמה המשפטית וההפגנות, עבר גלגולים בעקבות המתקפה הרצחנית של חמאס והמלחמה, ורואה אור כעת בעיתוי סמלי, כשהציבור יוצא לקלפיות.

"השיר הזה נולד מתוך המחלוקות הגדולות שליוו את החברה הישראלית בתקופת הרפורמה המשפטית, אבל מאז עברנו כולנו אירועים שטלטלו את המציאות שלנו", מסבירים בלהקה. "מותר להתווכח, לדון ולראות את המציאות מזוויות שונות, אבל המסר של השיר הוא שמתחת לכל המחלוקות החולפות, החיבור הפנימי בינינו הוא עמוק, נצחי ומוביל לבניין שלם".

בלהקה מדגישים כי אין בכוונת השיר לקרוא לטשטוש ההבדלים או לוויתור על עמדות והשקפות עולם, אלא להציע מבט אחר על משמעות האחדות. לדבריהם, דווקא היכולת של חלקים שונים בעם לשמור על זהותם ובמקביל להרגיש שייכים לאותו שורש היא העומדת במרכז הנבואה ובמרכז היצירה החדשה.

מילות השיר לקוחות מספר יחזקאל ומתפילת הימים הנוראים, הלחן הוא של אברהם אהרן אזולאי, ועל ההפקה המוזיקלית, המיקס והמאסטרינג אחראי ערן קליין. את הקליפ המלווה את השיר יצרה אמנית החול נעמי זייבלד, הממחישה באמצעות אמנות החול את המסר העומד מאחורי היצירה.