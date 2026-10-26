ספר חדש 'אמת מארץ - משדות הארץ לסודות המקרא' של חוקר ארץ ישראל זאב חנוך (ז'אבו) ארליך הי"ד, שנפל בדרום לבנון במהלך מלחמת "חרבות ברזל", רואה אור ומאגד עשרות ממאמריו שפורסמו לאורך השנים במוסף "שבת" של העיתון "מקור ראשון".

הספר, שמאמריו ערוכים לפי סדר פרשיות השבוע, מזמין את הקוראים למסע מרתק בעקבות פסוקי המקרא, מדרשי חז"ל, אתרי ארץ ישראל ותגליות ארכיאולוגיות. המאמרים משקפים את סגנונו הייחודי של ז'אבו, ששילב מחקר מעמיק, היכרות בלתי אמצעית עם השטח ואהבה גדולה לארץ ולתולדותיה.

בפתח הדבר לספר, שעליו חתומים רעייתו תמר, הילדים ובני המשפחה, הם מתארים את דמותו המיוחדת ואת המורשת שביקשו להנציח באמצעות פרסום מאמריו.

את פתח הדבר בחרו בני המשפחה לפתוח בפסוק מספר בראשית: "קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה". "'קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה' - פסוק זה, המלווה את עמנו מאז ימי אברהם אבינו, לא היה בעבור אבינו, זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל, רק ציווי היסטורי מן הכתובים", כותבים בני המשפחה. "הוא היה תוכנית עבודה, דרך חיים, ונשימת המרחב שליוותה כל רגע מרגעי חייו".

לדבריהם, הקשר של ז'אבו לארץ ישראל היה עמוק הרבה מעבר לעיסוק מחקרי: "לכל מקום שאליו הלך, נשא עימו את הארץ הזו: את סלעיה, את רגבי עפרה, את הכתובות החרוטות על אבניה ואת הנשמה האלוקית המפעמת בין שביליה".

בני המשפחה מזכירים את הקוראים שליוו את מסעותיו דרך מאמריו בעיתון. "במשך שנים זכו קוראי מוסף 'שבת' של 'מקור ראשון' לפגוש את ז'אבו מדי שבוע בין דפי העיתון. הם יצאו עימו למסעות מרתקים אל נבכי ההיסטוריה היהודית, חפרו איתו באתרי יהודה ושומרון, טיפסו אל מבצרים נשכחים ופענחו כתובות עתיקות בירושלים ובהר הבית".

אחד המאפיינים הבולטים בכתיבתו של ז'אבו היה החיבור בין המקורות היהודיים לבין הממצאים הארכיאולוגיים והמסורות שהשתמרו לאורך הדורות. "המאמרים שלו מעולם לא היו מחקר אקדמי יבש או תיאור טכני של אבנים מנותקות", מספרים בני המשפחה. "כל מאמר היה גשר חי: חיבור מבריק וחי בין פסוקי המקרא ומדרשי חז"ל לבין הממצא בשטח - זה הארכאולוגי וזה שהשתמר בקרב קהילות ובני אמונות שונות".

בהמשך הם מוסיפים משפט המבטא את יכולתו הייחודית כחוקר: "ז'אבו ידע להקשיב לאבנים ולאנשים, והם מצידם סיפרו לו את סודותיהם".

לצד דמותו הציבורית כחוקר וכמדריך, חושפים בני המשפחה גם את ז'אבו של הבית, האב שהעביר לילדיו את אהבת הארץ ואת הסקרנות הבלתי פוסקת. "לנו, משפחתו, המאמרים הללו הם זיכרון חי לבית שבו גדלנו. הבית בעפרה היה תמיד מלא ספרים, מפות, תצלומי אוויר וסיפורי תגליות מיוחדים", הם כותבים.

"ז'אבו חי את מה שכתב, וכתב את מה שחי. השולחן בלילות שבת לא היה רק מקום לסעודה, אלא המשך ישיר של הסיורים בשבילי התנ"ך", הם הוסיפו.

בני המשפחה מתארים גם את הערכים שהנחיל להם: "באותו להט רעיוני ואינטלקטואלי שאפיין את כתיבתו, הוא חינך אותנו לבקש תמיד את האמת, לא להירתע מקשיים, ולחקור כל פינה מתוך אהבה עמוקה ויראת כבוד לעברנו".

הספר יוצא לאור לאחר נפילתו של ז'אבו בדרום לבנון, שאליה הגיע כדי לתרום מניסיונו לפעילות המבצעית. "ספר זה, המאגד מבחר ממאמריו לאורך השנים, רואה אור לאחר עלייתו בסערה השמיימה בקרב בדרום לבנון במלחמת 'חרבות ברזל', כשנקרא לתרום מניסיונו לפעילות המבצעית", נכתב בפתח הדבר.

בני המשפחה מדגישים כי מבחינתם אין מדובר רק בהוצאת ספר מחקרי נוסף, אלא בהמשך דרכו של ז'אבו ובהנחלת מורשתו לדורות הבאים. "בהבאת המאמרים הללו אל מכבש הדפוס, אנו מבקשים להעניק לקוראים לא רק קובץ מחקרים יקר ערך, אלא צוואה חיה של איש שטח ורוח".

את פתח הדבר חותמים תמר, הילדים ובני המשפחה בתקווה שהספר יאפשר לקוראים לחוות משהו מההתרגשות שליוותה את ז'אבו במסעותיו ובתגליותיו. "תקוותנו היא כי כל מי שידפדף בספר יחוש את אותה התרגשות שאחזה בז'אבו בכל פעם שחשף כתובת עתיקה או זיהה אתר מקראי בשטח", הם כותבים.

במשפחה מקווים שהמאמרים יהיו לא רק עדות למחקריו של ז'אבו אלא גם הזמנה להמשיך בדרכו: "יהיו דפים אלו מורה דרך לדורות הבאים, שימשיכו לצעוד בשבילי הארץ, לאהוב את רגביה, ולשמוע את קולם של הדורות הקורא אלינו מן האדמה".