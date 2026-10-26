כיממה לפני הבחירות בישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף הלילה (שני) מחדש את פוסט התמיכה שלו בראש הממשלה בנימין נתניהו, שאותו פרסם לראשונה לפני כשישה ימים.

טראמפ כתב: "לאזרחי ישראל, ולמי שעדיין לא ראה זאת, אני מצרף את הודעת התמיכה שהענקתי לפני שבוע לראש הממשלה שלכם, ביבי נתניהו. כפי שכולם יודעים, כולל האויב, לביבי ולי היו יחסים מצוינים, והשגנו יחד ניצחונות גדולים. אני ביצעתי את התקיפה בוונצואלה, אחד המבצעים הצבאיים המוצלחים ביותר בהיסטוריה. אבל עוד לפני כן ביצענו את מבצע 'פטיש חצות', שמנע מהמדינה המובילה בעולם במימון טרור להשיג נשק גרעיני. לאחר מכן ביצענו את מבצע 'זעם אדיר', וכעת לאיראן אין חיל ים, אין חיל אוויר, וגם הצבא והכלכלה שלה נמצאים במצב של הרס מוחלט. נוסף על כך, שיעור האינפלציה באיראן עומד על 301%. המצור הימי מנע מהם להשיג נפט, ושתי שכבות של ההנהגה שלהם, הן הצבאית והן בתחומים אחרים, חוסלו".

הנשיא האמריקני הוסיף: "כשתלכו לקלפיות, אנא זכרו שביבי היה ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל! ישראל כונתה 'השטן הקטן', בעוד שארצות הברית כונתה 'השטן הגדול' בידי אנשים מרושעים מאוד. הקריאות 'מוות לאמריקה, מוות לישראל', שנשמעו ברחבי העולם, אינן יכולות להישמע עוד, והן גם לא יישמעו. הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה. אנחנו חייבים להשלים את המלאכה שהתחלנו!".

בהודעתו המקורית הרעיף שבחים על נתניהו ועל שיתוף הפעולה ביניהם במאבק נגד איראן.

"בנימין נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב הנשיא האמריקני.

טראמפ התייחס לקריאותיה של איראן להשמדת ישראל וארצות הברית, וטען כי אלמלא הפעולות שננקטו נגדה, הייתה מממשת את איומיה.

לדבריו, איראן נפגעה באופן שיטתי מבחינה צבאית וכלכלית, והוא אף איים כי אם לא תשנה את דרכיה, ארצות הברית וישראל ישלימו את המלאכה נגדה.

בהמשך עבר טראמפ להתייחס למערכת הבחירות בישראל, כשהזהיר מפני האפשרות שנתניהו לא ימשיך לכהן כראש הממשלה. "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת", כתב.

הנשיא האמריקני שיבח את עמידתו של נתניהו מול הלחצים הפוליטיים והביטחוניים, לרבות הביקורת שספג בתוך ישראל. "בנימין נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות אדירה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!", כתב טראמפ.

הוא הוסיף כי עקב מקרוב אחר נתניהו גם בתקופות הקשות ביותר: "גברים ונשים רגילים היו קורסים תחת הלחץ במצבים כאלה - אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא רק התחזק, והוא שומר על אותה עוצמה גם כיום".

טראמפ הדגיש כי מבחינתו נתניהו הוא השותף שארצות הברית זקוקה לו בהנהגת ישראל, והזכיר את הסיוע האמריקני למדינה.

לקראת סיום הבהיר הנשיא כי אין מדובר רק בדברי הערכה, אלא בהבעת תמיכה פוליטית מפורשת לקראת הבחירות. "אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בבנימין נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש לראשות ממשלת ישראל", הצהיר.

את המכתב חתם במסר ישיר לבוחרים בישראל: "ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם!"

לאחר מכן שוחח נתניהו בטלפון עם טראמפ והודה לנשיא האמריקני על התמיכה הפומבית בו, תוך שהוא מהדגיש את הקשר בין השניים ואת שיתוף הפעולה ביניהם.

"אני מודה לך על התמיכה. היית מנהיג מדהים של העולם החופשי והחבר הכי טוב שיש והיה לישראל בבית הלבן", אמר נתניהו לטראמפ.

ראש הממשלה התייחס גם למשימות המשותפות שעדיין ניצבות בפני שתי המדינות, והביע ביטחון ביכולתם של השניים להמשיך לקדם מהלכים מדיניים.

"דונלד, יש לנו עבודה לסיים, אתה אמרת את זה ואנחנו נסיים אותה", אמר נתניהו. "הוכחנו יחד שאנחנו יכולים לעשות דברים עצומים ביחד".