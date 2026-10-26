תיעוד: פשיטה על בתי מחבלים ביהודה ושומרון צילום: דוברות המשטרה

שלושה מחבלים נעצרו בפעילות משטרתית במספר מוקדים ביהודה ושומרון, במהלכה נתפסו שני רובי ציד, תחמושת וציוד צבאי.

שניים מהחשודים נעצרו בבית לחם, לאחר שמידע מודיעיני הצביע על זיקה של אחד מהם לארגון הטרור חמאס ועל חשד להחזקת אמצעי לחימה בידי האחר.

הפעילות בבית לחם בוצעה בידי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב גלעד של מחוז ש"י, בשיתוף כוח צה"ל מחטיבת עציון. הכוחות ערכו חיפושים במספר מוקדים בעיר, ובהם בתיהם של שני החשודים.

במהלך הפשיטות אותרו ונתפסו רובה ציד טעון בתחמושת, מדי צה"ל ואמצעים טכנולוגיים נוספים. שני המחבלים, תושבי בית לחם, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה במעלה אדומים בחשד לעבירות של נשיאה או החזקת נשק והחזקת ציוד צבאי ללא היתר.

במקביל לפעילות בבית לחם, במהלך פעילות של בלשי תחנת חברון נתפסו רובה ציד וכמות גדולה של תחמושת. מחבל החשוד בהחזקת הנשק והתחמושת נעצר בידי השוטרים והועבר לחקירה.